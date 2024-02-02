نشرة التوك شو.. حقيقة كاميرات محور فيلادلفيا الإسرائيلية وخطة شيطانية أمريكية بالمنطقة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، عدم وجود أي ترتيبات بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

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حقيقة تركيب وسائل تكنولوجية إسرائيلية بمحور فيلادلفيا (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن إسرائيل تستمر في ممارسة الحماقات البشعة بدون رادع أو ضابط، مضيفًا أن مصر تعقد في الوقت الحالي مباحثات لإيقاف آلة الحرب الدائرة في قطاع غزة.

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د. وجدي زين الدين: مصر لم تبخل بالوقت والجهد في سبيل حل القضية الفلسطينية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن دور الولايات المتحدة الأمريكية إزاء حرب غزة تكشف لكافة شعوب العالم الحر، مؤكدًا أنها العائق الوحيد ضد إيقاف الحرب من خلال الوقوف ضد قرارات مجلس الأمن التي تسعى لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

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د. وجدي زين الدين يحذر من "خطة شيطانية" تنفذها أمريكا في المنطقة.. فيديو

طالب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، الدول العربية باستخدام وسائل ضغطها على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيقاف حرب غزة التي تضر بمصالحها.

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د. وجدي زين الدين: الدول العربية بحاجة لتجاوز بيانات الشجب والإدانة إزاء حرب غزة

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء ما يسمى بـ"الذهب الصيني"، مشيرا إلى أن قد يصيب الإنسان بالسرطان.

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تحذير عاجل من شراء الذهب الصيني.. يتسبب في مرض قاتل

أكد الدكتور ريتشارد وايتز الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن الهجوم العسكري الذي ستشنه أمريكا سيكون قوياً للرد على هجوم وكلاء إيران في قاعدة التنف بالأردن، موضحًا أنها ستسبب المزيد من التوترات في المنطقة.

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كيف سترد أمريكا على قتل جنودها في قاعدة التنف بالأردن؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

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مصطفى بكري يراهن على تراجع الدولار خلال أيام: الجنيه سيعود لعافيته

تحدثت الفنانة سميرة محسن، عن أسباب اعتزالها التمثيل والاكتفاء بالتدريس في معهد الفنون المسرحية، قائلة: "اعتزلت في صمت منذ سنتين، ولكن عندما يعرض عليّ أي عمل أقول إنني معتزلة، وصرحت من قبل، وقلت إن الفنان عندما يكبر فإن سعره يرخص، أما الأستاذ كلما كبر فإن سعره يزداد، وبالتالي، أنا أفضل أن أكون أستاذا حتى تظل قيمتي غالية".

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"الفنان لما بيكبر سعره بيرخص".. سميرة محسن تكشف أسباب اعتزالها (فيديو)

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة الأهرامات تتكون من الأهرامات والمعبد الجنائزي ومعبد الوادي والطريق الصاعد والسور المحيط بهما.

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كشف أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، تفاصيل المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث "منكاورع "، كاشفا عن وجود دراسة محكمة بشأن المشروع وكساء الهرم.

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مدير منطقة الأهرامات: الإشراف على تبليط هرم منقارع مصري بمعاونة يابانية

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق هينو كلينك، إن الهجوم على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في الأردن تصعيد واضح ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

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نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق: واشنطن فشلت في ردع وكلاء إيران (فيديو)

شهدت أسعار اللحوم قفزة هائلة ووصل سعر الكيلو إلى 400 جنيه في بعض المناطق، وفق عادل أبو تيج، نقيب الجزارين.

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نقيب الجزارين: جشع أصحاب المزارع وراء ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

أكد الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أنّ القرن التاسع عشر كان قرن المواجهة الكبرى بين الداخل والخارج في مصر، إذ تعرضت القاهرة لعملية نهب مالي واقتصادي كبير جدا، مثل مسألة الديون في عهد الخديوي إسماعيل، وهذا الأمر خلق في الوعي الجمعي للمصريين ضد المستعمر.

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جودة عبدالخالق: الإسلام السياسي خصص الدين واعتبره ملكه وحده (فيديو)

كشف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الفرق بين الصينيين في الإنفاق والادخار، ناصحًا المواطنين بعدم التبذير.

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عبدالخالق جودة يكشف الفرق بين المصريين والصينيين في الإنفاق والادخار

كشف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، سر زيارته للمعبد اليهودي خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه يرجع إلى هاجسه بالتنوع.

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وزير التموين الأسبق يكشف سر زيارته للمعبد اليهودي (فيديو)

أعلنت الحكومة البلجيكية، تدمير مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في غزة بعد تعرضه للقصف، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” الجمعة.

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تدمير مقر الوكالة البلجيكية للتعاون في غزة وبروكسل تستدعي سفير إسرائيل