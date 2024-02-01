تايلور سويفت تختفي من TikTok

بعد التهديد بالقيام بذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت مجموعة يونيفرسال ميوزيك جروب (UMG) في سحب كتالوجات الفنانين الذين تمثلهم بما في ذلك تايلور سويفت ودريك وبيلي إيليش وذا ويكند وغيرهم. لم تعد هناك مسارات مدرجة في الملفات الشخصية لبعض أبرز الفنانين في العالم.

علاوة على ذلك، سيتم كتم صوت موسيقى UMG الموجودة في مقاطع فيديو TikTok من الآن فصاعدا، مما يجبر المبدعين على استبدال المقاطع الصوتية بخيارات من شركات الموسيقى الأخرى. لن يكون ذلك سهلاً بالنسبة للعديد منهم، نظرًا للعدد الهائل من مقاطع الفيديو التي تعمل على مزامنة الشفاه والتي تنتشر على شبكة التواصل الاجتماعي.

إنها خطوة جذرية من جانب شركة Universal، نظرًا لأن TikTok عبارة عن منصة تسويقية قيمة لفنانيها. ومع ذلك، تتمتع UMG أيضًا بقدر لا بأس به من النفوذ، نظرًا لأنها أكبر شركة تسجيل في العالم مع بعض الفنانين الأكثر شهرة. وفي كلتا الحالتين، يعد هذا بمثابة ضربة لكل من المبدعين ومستخدمي النظام الأساسي.

وكانت شركة Universal قد ذكرت سابقًا أن TikTok تريد دفع "جزء بسيط" من السعر الذي تدفعه مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى: "مع استمرار مفاوضاتنا، حاولت TikTok إرغامنا على قبول صفقة تقل قيمتها عن الصفقة السابقة، أي أقل بكثير من السوق العادلة". القيمة ولا تعكس نموها المتسارع."

ردًا على ذلك، قالت TikTok إنها بمثابة أداة تسويقية قيمة للفنانين والناشرين. "على الرغم من السرد والخطاب الكاذب لشركة Universal، فإن الحقيقة هي أنهم اختاروا الابتعاد عن الدعم القوي لمنصة تضم أكثر من مليار مستخدم تعمل بمثابة وسيلة ترويجية واكتشاف مجانية لمواهبهم."