عاجل
مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يهزم المصرية للاتصالات بدوري سوبر السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 86/53 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن الجولة السادسة لمباريات دوري السوبر.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

23/19
43/33
65/46
86/53

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج يوم الأحد المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من ، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً ، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إدارياً ، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محلاً للأداء.

الجريدة الورقية