الزمالك يهزم المصرية للاتصالات بدوري سوبر السلة
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 86/53 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن الجولة السادسة لمباريات دوري السوبر.
وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:
23/19
43/33
65/46
86/53
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج يوم الأحد المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة دوري السوبر.
ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من ، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً ، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إدارياً ، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محلاً للأداء.