Hideo Kojima يُشوق للعبة الأكشن والتجسس الجديدة على PlayStation

هيديو كوجيما رجل مشغول ومشغول. لا يقتصر الأمر على أنه يمتلك لعبة Death Stranding 2، وهو فيلم مستوحى من اللعبة الأولى وعنوان Xbox الرعب OD، بل إنه يقوم بتطوير لعبة جديدة تمامًا لـ PlayStation. سيعود إلى جذوره، حيث إنه عنوان تجسس أكشن يحمل الاسم الرمزي PHYSINT.

قال رئيس استوديوهات PlayStation، Hermen Hulst خلال بث حالة اللعب اليوم، إن المشروع ينتمي إلى النوع الذي كان يشجع Kojima على "إعادة اختراعه لسنوات". وبطبيعة الحال، نال كوجيما الشهرة باعتباره مبتكر سلسلة Metal Gear. ومع ذلك، فإن هذا المسعى القادم لن يكون لعبة Metal Gear Solid. يقول كوجيما إن هذا سيكون "عنوان IP أصليًا وجديدًا تمامًا".



وفقًا لشركة Kojima Productions، ستحتوي اللعبة على "تكنولوجيا متطورة وطاقم عمل ممتاز لتقديم تجربة لا مثيل لها. مما يؤدي إلى طمس الحدود بين الأفلام والألعاب، وتقديم رسومات شبه واقعية وأسلوب جديد للترفيه التفاعلي."