لعبة الحركة المستقبلية RPG Stellar Blade تصل في 26 أبريل

Stellar Blade، لعبة تقمص الأدوار والحركة الخاصة بـ Shift Up والتي كان من المقرر إطلاقها في عام 2023، ستصدر قريبًا. أعلنت شركة Sony في أول حالة لعب لها لعام 2024 أن اللعبة المستقبلية ستصدر في 26 أبريل حصريًا على PS5.

اللعبة، التي تم تطويرها تحت عنوان "Project Eve"، تضعك في دور Eve، وهي محاربة من الفرقة السابعة المحمولة جواً. لقد عادت إلى الأرض لمحاربة Naytibas، أعداء البشرية الغامضين (والمرعبين). تنضم Eve إلى زملائها الناجين Adam وLily لمحاولة إبادة Naytibas وإنقاذ آخر مدينة بشرية، Xion، من الخراب.

ترتبط Xion ببيئة "عالم شبه مفتوح" تسمى الأراضي القاحلة والصحراء الكبرى. هناك، ستلتقي بشخصيات جديدة وتساعد مواطني Xion وتجمع خلايا الطاقة للحفاظ على المدينة.

يمكنك طلب Stellar Blade مسبقًا بدءًا من 7 فبراير من خلال متجر PlayStation وشركاء البيع بالتجزئة. تبلغ تكلفة الإصدار القياسي 70 دولارًا، ويضيف الإصدار الرقمي الفاخر (80 دولارًا) أزياء إضافية ونقاط خبرة وعملة داخل اللعبة. ستصل في 26 أبريل. يمكنك مشاهدة العرض الترويجي للطلب المسبق للعبة أدناه.