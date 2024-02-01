إتاحة Silent Hill: The Short message على PS5 مجانًا

لقد عادت Silent Hill، وفي وقت أقرب مما كنت تتوقعه. تعاونت Sony وKonami لإنشاء عنوان جديد تمامًا في السلسلة باعتباره حصريًا لجهاز PlayStation 5. وأفضل ما في الأمر هو أن لعبة Silent Hill: The Short message مجانية ويمكنك تشغيلها اليوم.

تعمل اللعبة على تحديث السلسلة. لسبب واحد، نرى بطلة الرواية أنيتا تستخدم الهاتف الذكي. تغامر داخل مبنى سكني متهالك بعد تلقي رسائل من صديقتها. لكن هذا ليس مبنى عاديا. كانت هناك شائعات عن حالات انتحار هناك، ولن يمر وقت طويل حتى تكتشف أنيتا "مساحات غريبة من عالم آخر، يطاردها وحش ملتوي".



هذه هي اللعبة الأولى من بين العديد من ألعاب Silent Hill الجديدة قيد الإعداد. كتب المنتج موتوي أوكاموتو على مدونة PlayStation أن الرسالة القصيرة بدأت كمشروع تجريبي ساعد المطورين الجدد من عشاق Silent Hill في الحصول على بعض الخبرة العملية مع الامتياز. أراد الفريق أيضًا استكشاف كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تتناسب مع لعبة الرعب النفسي. قررت شركة Konami وSony إصدارها مجانًا لمساعدة الوافدين الجدد إلى السلسلة في التعرف على ما يدور حوله (تلميح: أشياء مخيفة).

وفي الوقت نفسه، عرضت Sony وKonami أيضًا نظرة جديدة على النسخة الجديدة من Silent Hill 2 التي يعمل فريق Bloober على تطويرها. لا يوجد حتى الآن جدول زمني لوصول هذا المشروع حتى الآن، لسوء الحظ