إتاحة تطبيقات Microsoft Teams وWord وExcel على Apple Vision Pro

ستحتوي سماعة الرأس Vision Pro AR/VR القادمة من Apple على مجموعة من تطبيقات Microsoft 365 المخصصة عند إطلاقها في 2 فبراير، بما في ذلك Teams وWord وExcel وPowerPoint وOutlook وOneNote وLoop. لطالما وصفت شركة Apple جهاز Vision Pro بأنه جهاز إنتاجي في المقام الأول، لذا فإن إضافة منتجات Microsoft من شأنها أن تجعل المستخدمين أكثر إنتاجية.

هذه ليست مجرد عمليات إعادة إنتاج سريعة لتطبيقات iPad المترابطة، حيث أن العديد منها يحتوي على أدوات مدمجة تستفيد من سماعات الرأس. على سبيل المثال، يتميز PowerPoint ببيئة غامرة مخصصة تسمح للمستخدمين بالتدرب على تقديم عرض تقديمي لجمهور فعلي. سيسمح برنامج Excel للمستخدمين بنقل المستندات بسرعة إلى تطبيقات أخرى باستخدام وظيفة السحب والسحب في سماعة الرأس.

سيتضمن Microsoft Word وضع تركيز يحجب عوامل التشتيت حتى تتمكن بالفعل من إنهاء تلك الرواية التي كنت تتحدث عنها منذ 15 عامًا. ستستفيد الفرق من ميزة الشخصية الموجودة في سماعة الرأس، حتى تتمكن الصورة الرمزية الرقمية الخاصة بك من حضور اجتماعات العمل وإبعاد الجميع عن طريق سحر الوادي الغريب. سيتضمن تطبيق Zoom على Apple Vision Pro هذه الميزة أيضًا.

سيتمكن مالكو سماعات الرأس أيضًا من الوصول إلى خدمة Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Microsoft. بمعنى آخر، ستتمكن من استخدام المحادثة الطبيعية لتوجيه المساعد الرقمي لإنشاء مسودات وتلخيص المستندات وحتى إنشاء عروض PowerPoint التقديمية.

سيكون كل تطبيق من هذه التطبيقات متاحًا عبر متجر التطبيقات الرسمي بمجرد فتح علبة أداتك الجديدة باهظة الثمن. كان هناك الكثير من الأحاديث حول البرامج التي لن تكون متاحة عند الإطلاق، مثل Netflix وYouTube، لذلك من الجيد أن نرى أن المستخدمين الأوائل لن يضطروا إلى استخدام التطبيقات التي تحمل علامة Apple التجارية حصريًا.