النوم أثناء مشاهدة التلفاز.. عادة صادمة تسبب لك أمراض مزمنة

النوم أثناء مشاهدة التلفاز من العادات السيئة التي يتبعها الكثير، بهدف التسلية والترفيه قبل النوم أو بهدف المساعدة على النوم، إلا أنه يحتوي علي العديد من الأمراض المزمنة التي قد تصاب بها اذا اتبعت هذه العادة بشكل متكرر، وفيما يلي نقدم لك أضرارها على صحة جسمك.

اضرار النوم اثناء مشاهدة التلفاز

أضرار النوم أمام التلفاز

حسب منظمة الصحة العالمية هذه المشكلة لها مخاطر عديدة، لذا يجب تجنب التعرض لضوء الأجهزة في الليل، والحرص على النوم في غرفة مظلمة.

ووجدوا أن أولئك الذين ينامون حتى مع أدنى إضاءة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، حسب صحيفة "نيويورك بوست".

وأظهرت البيانات أن 17.8% من المشاركين في الدراسة، الذين ناموا بالإضاءة المحيطة، أي المنبعثة من التلفزيون ليلاً يعانون من مرض السكري، مقارنة بـ9.8% فقط، وهم الذين ناموا في الظلام بشكل عادي.

إبقاء التلفاز فاعلًا لفتراتٍ طويلة لا يُعد من مخاطر النوم أمام التلفاز فقط بل يشمل ذلك كافة أوقات اليوم كاملةً.

ووجد أن هرمون الميلاتونين يعتبر مهمًا جدًا، حيث ربطت بعض الدراسات تدني مستوياته بشكل مزمن في الجسم، بالإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وخرف الشيخوخة.

مشاهدة التلفاز لفتراتٍ طويلةٍ أثناء النهار أو قبل النوم وتأثيراته على صحة الأذنين من مخاطر النوم أمام التلفاز.

والشعور بقلة التركيز والخمول الجسدي والإصابة باضطرابات النوم والذاكرة والاكتئاب وغيرها، مشيرًا إلى أن انخفاض مستوياته يؤدي إلى زيادة الكورتيزون والهرمون المنشط ويساعد على الشعور بالتوتر.