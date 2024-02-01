أحدث وحدات تحكم Xbox تشبه كرة البولينج الأنيقة

يعد Xbox Design Lab أنيقًا حيث يمكنك تخصيص ألوان وحدة التحكم الخاصة بك إلى حد كبير كما تريد. تقدم Microsoft للاعبين المزيد من خيارات التخصيص لوحدة تحكم Xbox الخاصة بهم مع سلسلة Vapor. تحتوي خيارات العلبة العلوية الستة هذه على أنماط ألوان دوامية ستوفر لجهازك المظهر المثالي إذا كنت تهدف إلى الحصول على جمالية كرة البولينج.

وتشمل المتغيرات Nocturnal Vapor، الذي يمزج بين اللون الأخضر الداكن والرمادي؛ اللون الوردي والأرجواني Cyber Vapor؛ وبخار النار الأحمر والبرتقالي. سيظل بإمكانك تخصيص ألوان الأزرار وتبديل المشغلات المعدنية ومنصات D والمقابض المطاطية الجانبية والخلفية. يمكن للاعبين إضافة نقش شخصي إلى العلبة أيضًا.

أولئك الذين لا يشعرون بالرغبة في العبث في Design Lab ولكنهم ما زالوا يريدون وحدة تحكم بهذا النوع من الأجواء، يمكنهم الحصول على أحدث إصدار خاص من وحدة تحكم Xbox، Dream Vapor. بينما يستخدم الصندوق العلوي باللونين الوردي والأرجواني من مجموعة Vapor، فقد قام Xbox بتضمين مقابض جانبية مطاطية أرجوانية فريدة وأزرار ABXY وردية ناعمة مع لمسات أرجوانية. التقط وحدة التحكم بقيمة 70 دولارًا وستحصل أيضًا على خلفية ديناميكية حصرية لجهاز Xbox Series X/S الخاص بك.



ليست هذه هي المرة الأولى التي يحتضن فيها Xbox هذه الأجواء. وحدة التحكم Stormcloud Vapor موجودة منذ فترة. لكن حقيقة أن Microsoft تخوض أكثر في هذه المياه الدوامية جعلتنا نشك في أنه ربما يكون هناك معجب كبير بـ Pete Weber في فريق Xbox.