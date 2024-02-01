وزير الرياضة يفتتح ملاعب خماسية وحمام سباحة بمراكز شباب الحرية والامل والشمس بالعاشر من رمضان

بختام جولاته بمحافظة الشرقية..

اختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي زياراته الافتتاحية والتفقدية والتى تمت اليوم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بافتتاح العديد من المنشآت الرياضية والفاعليات الشبابية بكلا من مركز شباب الحرية والامل والشمس .

حيث قام وزير الرياضة بزيارة مركز شباب الحرية وافتتاح ملعب خماسي للنجيل الصناعي وشاهد عليه عرض رياضي للنشء .

كما قام صبحي بافتتاح حمام سباحة نصف اولمبي بمركز شباب الامل كما تفقد المعرض الخيري لاندية الفتاة والمرأة، والذي اشتمل على معروضات ومنتجات واشتملت جولة وزير الشباب بمركز شباب الامل على تفقد ورش تعليم الباترون ورسم الجداريات ضمن مشروع العمل التطوعي كما تفقد اليوم الريفي والذي ينظمه المركز .

وافتتح الدكتور اشرف صبحي بمركز شباب الشمس ملعب خماسي للنجيل الصناعي كما تفقد ورشة الخياطة ضمن مشروع المساحة الآمنة واختتم الجولة بمركز شباب الشمس بتفقد تدريب سفراء مشروع وبرنامج مشواري التابع لوزارة الشباب والرياضة وتقوم بتنفيذه الادارة المركزية لتمكين الشباب.

ونوه صبحي على حرصه وكل العاملين بوزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤيتها والتى تتركز على تمكين الشباب وتقديم كافة الخدمات والمشروعات التى تساعدهم فى جميع نواحي الحياة

كما نحرص فى وزارة الشباب والرياضة على تأهيل الشباب سياسيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا

و مهاريا واجتماعيا ورياضيا وصحيا وإبداعيا من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشروعات القومية التي نقدمها من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية لجميع

فئات الشعب المصري لرفع مكانة مصر علي الخريطة العالمية في مجالي الشباب والرياضة.

وعلى هامش الجولة شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة حوارية عن دور مصر الكبير والتاريخي فى دعم القضية الشبابية والتى نظمتها إدارة البرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وقد عقد اللقاء الحواري على هامش جولة وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الحرية .