(شاهد) ألعاب PlayStation Plus لشهر فبراير

كشفت شركة Sony عن قائمة ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر فبراير، وهي قوية جدًا. لا يوجد عنوان رئيسي واضح هنا، ولكن هناك ثلاث ألعاب رائعة على وشك الوصول إلى المنصة، بما في ذلك Foamstars وRollerdrome وSteelrisen. أيضًا، سيتم إصدار تجربة لمدة ساعتين لمحاكاة الأبطال الخارقين المحبوبين Spider-Man 2 في 6 فبراير لأعضاء PlayStation Plus Premium/Deluxe.



إذا كان علينا أن نختار أكبر لعبة في المجموعة، فستكون Rollerdrome. تعتبر لعبة التزلج على الجليد البائسة رائعة للغاية، مع جمالية أنيقة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ومرئيات بأسلوب الكتب المصورة ورسالة في الوقت المناسب حول جشع الشركات. إنها أيضًا ممتعة حقًا للعب، ولهذا السبب وضعت قائمتنا لأفضل الألعاب لعام 2022. حتى أنها وضعت قائمتنا لأفضل ألعاب PS5 لعام 2023، وقد عاد ذلك عندما كان عليك بالفعل دفع ثمنها بالكامل.



لقد علمنا بالفعل أن لعبة Foamstars ستصل إلى PS Plus هذا الشهر، لكن هذا لا يجعلها أقل إثارة. هذه هي محاولة Square Enix لالتقاط بعض من سحر سلسلة Splatoon من Nintendo وهي في الواقع إصدار لليوم الأول للمنصة. Foamstars هي لعبة إطلاق نار للحفلات عبر الإنترنت 4×4، تمامًا مثل Splatoon. على عكس لعبة نينتندو، فإنك تستخدم الرغوة كميكانيكي أساسي بدلاً من الطلاء.



لم نكتب عن Steelrising، لكنها عبارة عن حثالة رائعة جدًا على نوع Soulslike، حيث تستبدل بيئة خيالية بأجواء Steampunk. تدور أحداث الفيلم في نسخة تاريخية بديلة لباريس، حيث قامت الروبوتات بقمع الثورة الفرنسية. لا يوجد شيء أكثر من ذلك، على الرغم من أنني لم ألعب لفترة كافية لمعرفة ما إذا كان Jules Verne سيظهر بطريقة ما عبر السفر عبر الزمن. القتال ممتع بالرغم من ذلك.

سيحصل Fall Guys أيضًا على حزمة صور رمزية كجزء من هذا الإصدار، بما في ذلك الأزياء المستوحاة من شخصيات من سلسلة Ratchet & Clank. ستكون جميع العناوين الثلاثة المذكورة أعلاه متاحة لأعضاء PS Plus بدءًا من 6 فبراير وحتى 4 مارس. ولتحقيق هذه الغاية، ستغادر بعض العناوين المنصة هذا الشهر. لديك حتى 5 فبراير فقط لإضافة A Plague Tale: Requiem وEvil West وNobody Saves the World إلى مكتبتك الرقمية.