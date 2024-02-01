eBay تدفع 59 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

ستدفع منصة التجارة عبر الإنترنت eBay مبلغ 59 مليون دولار لتسوية مزاعم من وزارة العدل بأنها ساعدت في بيع آلات ضغط الأقراص، والتي تستخدم لتصنيع الأدوية الطبية المشروعة والمزيفة. باعت المنصة الآلاف من هذه المكابس، إلى جانب منتجات أخرى لصنع الحبوب، مثل القوالب والطوابع والقوالب وآلات التغليف. بالنسبة للمبتدئين، يتم استخدام آلات التغليف لملء الكبسولات بالأدوية.

تستخدم شركات الأدوية الشرعية آلات ضغط الأقراص لتصنيع الأدوية، ولكنها أيضًا أداة مطلوبة لصنع الحبوب المزيفة. يستخدم المجرمون هذه الآلات لصنع أدوية مزيفة تبدو وكأنها أقراص طبية حقيقية، وعادةً ما يتم بيعها في الشارع أو عبر الويب المظلم. عند دمجها مع القوالب والطوابع والقوالب، ستبدو هذه الحبوب المزيفة تمامًا مثل مكوي الحقيقي، وصولاً إلى الشعارات والحروف على كل جانب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المكابس تحضير آلاف الحبوب في الساعة.

المشكلة هنا هي أن الشركات التي تسهل بيع مكابس الأقراص والمعدات ذات الصلة مطالبة بالتحقق من هويات المشترين وإرسال السجلات إلى وكالة مكافحة المخدرات (DEA) لضمان إمكانية تعقب الآلات إذا تم استخدامها بشكل غير قانوني. يبدو أن موقع eBay قد تهرب من واجباته هنا، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون المواد الخاضعة للرقابة.

وقال المدعي العام الأمريكي نيكولاس كيرست لشبكة ABC News: "من خلال موقعها على الإنترنت، سهّلت eBay على الأفراد في جميع أنحاء البلاد الحصول على نوع الآلات الخطيرة التي غالبًا ما تستخدم لصنع الحبوب المزيفة".

وأضاف المدعي العام الأمريكي هنري ليفينتيس أن فشل موقع eBay في اتباع "المتطلبات الأساسية لإعداد التقارير وحفظ السجلات" سمح للناس "بإنشاء مصانع حبوب في منازلهم والقيام بذلك دون اكتشافهم".

بالإضافة إلى التعويضات الضخمة، وافقت شركة eBay على الامتثال للوائح المضي قدمًا، لذلك سيتم إرسال المعلومات المتعلقة بكل آلة ضغط حبوب يتم بيعها، بالإضافة إلى الملحقات، إلى إدارة مكافحة المخدرات للاطلاع عليها. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام العديد من الأشخاص الذين اشتروا الآلات على موقع eBay في قضايا الاتجار غير القانوني بالحبوب المزيفة، وفقًا لوزارة العدل.

وهذا أمر مهم، لأن هذه الحبوب المزيفة غالبًا ما تكون مليئة بجميع أنواع المواد الضارة، بما في ذلك الفنتانيل. تعتبر المواد الأفيونية الاصطناعية مسؤولة إلى حد كبير عن أزمة الجرعات الزائدة الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث توفي ما يقرب من 74000 شخص بسبب جرعات زائدة من الفنتانيل في عام 2022 وحده. ويمثل هذا الدواء أكثر من ثلثي الوفيات الناجمة عن الجرعة الزائدة في الولايات المتحدة. لن تدخل في غيبوبة إذا لمستها، بغض النظر عما يقوله رجال الشرطة، ولكن لا يزال يتعين عليك البقاء بعيدًا، بعيدًا عن الأشياء.

أما بالنسبة لموقع eBay، فهذه ليست المرة الأولى التي تضطر فيها الشركة إلى دفع أموال إلى وزارة العدل. لقد اضطرت مؤخرًا إلى دفع 3 ملايين دولار لتسوية قضية مطاردة إلكترونية غريبة حقًا تتضمن شحن حيوانات حية. وترفع وزارة العدل أيضًا دعوى قضائية ضد موقع eBay للسماح ببيع "أجهزة هزيمة" ما بعد البيع، والتي تتجاوز ضوابط انبعاثات المركبات.