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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

اوبريت البروكة في أوبرا الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ضمن خطط وزارة الثقافة لتقديم نوادر اعمال التراث الموسيقى والغنائى وبعد نجاحه بالقاهرة، تعرض دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الأوبريت النادر البروكة الذى لحنه فنان الشعب عام 1921 

 

ويجسده كورال صوت العاصمة رؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الاوركسترالى وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد وذلك في الثامنة مساء يومى الجمعة والسبت 2 ، 3 فبراير على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

 

اوبريت البروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل ادبى فرنسى وتعد احد اهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لاثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لاهله السعد والرخاء .

 

 

الجدير بالذكر ان سيد درويش احد ابرز علامات الموسيقى العربية ، ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية ، بدأ مشواره الفنى بالانشاد مع أصدقائه لالحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية ، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا .

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