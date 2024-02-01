الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الفنان مصطفي أحمد يكشف دوره فى مسلسل «مسار إجباري »

الفنان مصطفي أحمد
الفنان مصطفي أحمد

 شارك الفنان مصطفي أحمد تفاصيل مسلسل "مسار إجباري" مؤكدا أنه خطوة جديدة من نوعها، وهو عمل درامي اكشن في رمضان يتناول قضايا ومشاكـل الـشباب في الـمجتمعات العـربية.

وأوضح مصطفي أحمد فى تعليقه أنه عمل درامى يتناول قضايا ومشاكـل الـشباب في الـمجتمعات العـربية ، لافتاً إلى أن دور الفنان "أحمد"، هو شاب يعمل في مصنع صغير من الشخصيات المؤثرة ذات طابع اجتماعي، حيث يتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه فى العمل  .

وأعرب "مصطفي أحمد " عن سعادته بهذا المسلسل، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، الذي يحب التنوع في الأدوار والتحدي في التمثيل.

لافتا الفنان مصطفي أحمد إلى أن الجمهور أبدى سعادته لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوقهم.

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