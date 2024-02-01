رئيس الاتحاد الدولي يشهد منافسات كأس العالم للجمباز القاهرة 2024

كشف اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين عن حضور الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الي مصر لحضور افتتاح كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر ان يشهد الياباني موري واتانابي رئيس الأتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر علي مدار اربع ايام

وكان اتحاد الجمباز قدا اعلن قائمة المنتخب في كأس العالم القاهرة 2024

وتضم قائمة فراعنة الجمباز:



فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الي تواجد رئيس الاتحاد الدولي فى مصر وتواجده طوال منافسات البطولة يدل علي الاهتمام الدولي التي تحظي به البطولة

وأعرب امين عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج.

وأشار أمين أن الاتحاد المصري قفز قفزة عريضة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.



وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثنى الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.