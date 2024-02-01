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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اشتباه فى تسمم غذائى لــ 37 مواطن في العدوة بالمنيا

جولة المتابعة
جولة المتابعة

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ  المنيا ، والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، اليوم الخميس ، بالتوجه الى مركزى العدوة ومغاغة شمال المحافظة ، وذلك عقب تلقى غرفة العمليات اخطارا بحالات اشتباه بتسمم غذائي ، لعدد من أبناء عزبة العقولة بكفر مهدى إحدى قرى مجلس قروى صفانية بمركز العدوة شمال المنيا .

 

من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان مستشفى العدوة المركزى استقبلت اليوم الخميس الساعة ٩ صباحا ٣٠ حالة ت، عانى من أعراض قئ وإعياء تتراوح ما بين بسيطة إلى منعدمة عقب تناولهم وجبة الإفطار، مؤكدا خروج جميع الحالات عقب تلقيها العلاج اللازم ، وكذلك ٧ حالات بمستشفى مغاغة ، وخروجهم جميعا من المستشفى.

 

هذا وتم سحب عينات الفول والطعمية من المطعم ، والذي تم شراء وجبات إفطار الحالات المشتبه فى تسممها ، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و خلوها من أى ملوثات.

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