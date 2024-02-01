اشتباه فى تسمم غذائى لــ 37 مواطن في العدوة بالمنيا

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، اليوم الخميس ، بالتوجه الى مركزى العدوة ومغاغة شمال المحافظة ، وذلك عقب تلقى غرفة العمليات اخطارا بحالات اشتباه بتسمم غذائي ، لعدد من أبناء عزبة العقولة بكفر مهدى إحدى قرى مجلس قروى صفانية بمركز العدوة شمال المنيا .

من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان مستشفى العدوة المركزى استقبلت اليوم الخميس الساعة ٩ صباحا ٣٠ حالة ت، عانى من أعراض قئ وإعياء تتراوح ما بين بسيطة إلى منعدمة عقب تناولهم وجبة الإفطار، مؤكدا خروج جميع الحالات عقب تلقيها العلاج اللازم ، وكذلك ٧ حالات بمستشفى مغاغة ، وخروجهم جميعا من المستشفى.

هذا وتم سحب عينات الفول والطعمية من المطعم ، والذي تم شراء وجبات إفطار الحالات المشتبه فى تسممها ، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و خلوها من أى ملوثات.