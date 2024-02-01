Sega تخطط لتسريح 61 موظفاً

تخطط شركة Sega of America لتسريح 61 موظفًا في شهر مارس، وفقًا لتقرير California WARN (إشعار تعديل العمال وإعادة تدريبهم). أبلغ مستخدم Eurogamer وX @WhatLayoff لأول مرة عن إشعار الحكومة، الذي يسرد تخفيضين منفصلين في الوظائف تم تصنيفهما على أنهما "تسريح دائم للعمال" في 8 مارس. إنه الفصل الأخير في أكثر من عام من التخفيضات الوحشية في الوظائف في عالم التكنولوجيا والألعاب.

يتطلب قانون WARN في كاليفورنيا، الذي تم إقراره في عام 1988، من أصحاب العمل تقديم إشعار مدته 60 يومًا لعمليات التسريح القادمة - مما يتيح للعمال المتأثرين الوقت للاستعداد. ينطبق هذا على الشركات التي لديها ما لا يقل عن 75 عاملاً بدوام كامل أو جزئي ويغطي تسريح العمال لـ 50 شخصًا أو أكثر في غضون 30 يومًا. ليس من الواضح على وجه التحديد عدد العمال الذين توظفهم شركة Sega of America.

يسرد تقرير WARN عمليات تسريح العمال بشكل منفصل (واحد من 12 وآخر من 49 عاملاً) في اثنين من مكاتب Sega of America في إيرفين، كاليفورنيا. كل من تخفيضات الوظائف لها تاريخ "إشعار" في 8 يناير، وتمت "معالجة" التقارير من قبل كاليفورنيا في 29 يناير مع تواريخ "سارية" في 8 مارس.

قدم عمال الاتصالات الأمريكية (CWA) شكوى غير عادلة بشأن ممارسات العمل ضد Sega في نوفمبر بعد أن قال الناشر إنه سيسرح 80 عاملاً نقابيًا. في ذلك الوقت، قالت المنظمة إن شركة Sega قدمت الاقتراح في اجتماع جمهوري، واصفة الظروف بأنها "حالة واضحة من المساومة سيئة النية".

كتبت نقابة الموظفين المتحالفين لتحسين SEGA (AEGIS-CWA)، وهي النقابة التي تمثل عمال Sega في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء X أن الشركة أعلنت عن أحدث الخطط "منذ بضعة أشهر"، مما يشير إلى أن عمليات تسريح العمال المنشورة في إشعار WARN هي جزء من نفس خارطة الطريق. وقال الاتحاد إن Sega تخطط للاستعانة بمصادر خارجية لضمان الجودة وبعض أعمال التوطين "في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على القوى العاملة لدينا".

لم تؤكد Sega علنًا عمليات تسريح العمال.

وتأتي عمليات التسريح من العمل بعد أقل من شهرين من إعلان شركة Sega أنها ستقوم بتحديث ألعابها الكلاسيكية Crazy Taxi وJet Set Radio وShinobi وGolden Axe وStreets of Rage. ويشير موقع Eurogamer إلى أن لعبة Like a Dragon: Infinite Wealth التي أطلقتها الشركة الأسبوع الماضي كانت بمثابة علامة عالية بالنسبة للناشر.