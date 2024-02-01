عاجل
عاجل.. مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسحب من غرب وشمال غزة بشكل كامل
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

باحث بالشؤون الدولية: أمريكا فشلت في إدارة كافة الملفات بالشرق الأوسط

أمريكا
أمريكا

قال الدكتور رضوان قاسم، كاتب وباحث في الشؤون الدولية، إن أمريكا مأزومة بشكل كبير في المنطقة، فلم تستطع إيجاد مخرج تحافظ على ماء وجهها به من خلال الضغوطات والضربات التي تتلقاها سواء في البحر الأحمر أو سوريا أو العراق أو حتى في موضوع الكيان الإسرائيلي.

txt

باحث: أمريكا بدأت تفقد الأمل في الجيش الأوكراني وأتوقع صدام بالاتحاد الأوروبي

txt

طهران تنفي مراسلة أمريكا بشأن التهديدات الأخيرة.. وتحذر: سنرد على أي اعتداء

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تتبنى السياسة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكامل، ويتبنى العمل العسكري الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

الأزمات التي يعيش بها أمريكا لم تستطع إيجادا لها حلول

وأشار إلى أن كل هذه الأزمات التي يعيش بها أمريكا لم تستطع إيجادا لها حلول، رغم أن هناك اتفاقا أو وجودا عسكريا أمريكيا بريطانيا لمواجهة اليمنيين، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يغيروا وجهة النظر اليمينية أو الموقف اليمني، ولم يستطيعوا أن يردعوا أي ضربة لبواخر أو ناقلات بحرية إلى الكيان الإسرائيلي.

محور المقاومة في العراق أو سوريا 

وأوضح أن أمريكا فشلت بشكل ذريع في مساعيه طوال الوقت، فيما يخص محور المقاومة سواء من العراق أو سوريا أو لبنان ما زالت الضربات تتوالى على الكيان الإسرائيلي ما اضطر أمريكا لبحث مسائل تختلف عن السياسة العسكرية فذهب للحديث عن الدبلوماسية ما جعل وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعود للمنطقة من جديد لبحث مخارج عن هذه الأزمة.

الجريدة الورقية