TikTok منصة التواصل الاجتماعي الأسرع نموًا وYouTube الأكثر هيمنة

نشر مركز بيو للأبحاث دراسة استقصائية محدثة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للبالغين في الولايات المتحدة. على الرغم من أن يوتيوب (خاصة) وفيسبوك يحتفظان بمكانتهما المهيمنة منذ الاستطلاع الأخير في عام 2021، فإن TikTok هي المنصة الأسرع نموًا، حيث يقول أكثر من ثلث البالغين الآن أنهم يستخدمون التطبيق.

شمل الاستطلاع 5733 شخصًا بالغًا أمريكيًا في الفترة ما بين 19 مايو و5 سبتمبر 2023. وكان موقع YouTube هو النظام الأساسي الأكثر استخدامًا، حيث أفاد 83 بالمائة من المشاركين أنهم استخدموه في مرحلة ما. وفي الوقت نفسه، أفاد 68% من المستخدمين أنهم يستخدمون فيسبوك.

هاتان المنصتان هما المنصتان الوحيدتان اللتان يستخدمهما غالبية الأشخاص من خلال كل فئة عمرية. ومع ذلك، لا تزال الفجوات القائمة على أساس الفئات العمرية موجودة، خاصة بين مستخدمي YouTube. على سبيل المثال، أفاد 93% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أنهم يستخدمون منصة الفيديو من Google، في حين أن 60% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يقولون الشيء نفسه. (يمتلك فيسبوك فرقًا بنسبة تسعة بالمائة فقط بين نفس الفئتين الديموغرافيتين).

وجاء إنستجرام في المركز الثالث بشكل عام، حيث قال 47% من المشاركين أنهم يستخدمونه. ويندرج كل من Pinterest (35 بالمائة)، وTikTok (33 بالمائة)، وLinkedIn (30 بالمائة)، وWhatsApp (29 بالمائة)، وSnapchat (27 بالمائة) في المستوى التالي. ويبرز نمو TikTok بشكل خاص: ارتفعت المنصة المملوكة لشركة ByteDance بمقدار 12 نقطة من 21 بالمائة عن العامين السابقين. هذه إلى حد بعيد أكبر قفزة لأي منصة في القائمة.

يتضمن المستوى التالي Reddit وX، حيث تبلغ حصة كل منهما 22 بالمائة. ومما زاد الأمور تعقيدا أن شركة إيلون ماسك غيرت اسمها من تويتر إلى X (وجلبت مديرا تنفيذيا جديدا) بينما كانت الاستطلاعات ميدانية. انخفض عدد المستخدمين المُبلغ عنهم في الشركة بشكل طفيف خلال عامين، من 23 بالمائة في عام 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفع Reddit أربع نقاط من 18 بالمائة قبل عامين - على الرغم من جدل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بالمنصة الذي حدث أثناء انتهاء الاستطلاعات.

تشمل المنصات الأخرى التي بها اختلافات كبيرة بين الفئات العمرية، Instagram (78% من المشاركين في الاستطلاع الذين تقل أعمارهم عن 29 عامًا، مقارنة بـ 15% من المشاركين في الاستطلاع الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر) وSnapchat (65% يستخدمونه لمن هم أقل من 30 عامًا، وأربعة% لمن هم أقل من 65 عامًا) أعلى). تتمتع الفئة العمرية من 40 إلى 49 عامًا، والتي تشمل جيل X الأصغر سنًا وكل جيل الألفية باستثناء جيل الألفية الأصغر سنًا، بمعدلات عالية بشكل خاص على LinkedIn (40 بالمائة)، وWhatsApp (38 بالمائة)، وFacebook (75 بالمائة).

وفي شخصيات بارزة أخرى على أساس ديموغرافي، أفاد مركز بيو أن TikTok يحظى بشعبية خاصة بين المستخدمين من أصل إسباني، حيث أبلغ 49% عن استخدامه (وأفادت النساء باستخدامه بمعدل أعلى بنسبة 15% من الرجال). يعد X أكثر شيوعًا لدى البالغين الذين يبلغ دخل الأسرة السنوي 100000 دولار على الأقل - وهو تأرجح تسع نقاط مقارنة بالطبقة التي تتراوح بين 70000 دولار و 99999 دولارًا. وربما ليس من المستغرب، نظرًا لتركيزها الموجه نحو الحياة المهنية، أن لدى LinkedIn معدلًا أعلى من المشاركين الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل (25 نقطة أعلى من أولئك الذين حصلوا على "بعض التعليم الجامعي" وأعلى بنسبة 43 بالمائة من أولئك الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية أو أقل ).