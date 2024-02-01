اتحاد التجديف يعلن تفاصيل بطولة كأس مصر بالإسماعيلية بمشاركة 500 لاعبا

أعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري عن تفاصيل إقامة بطولة كأس مصر والتي ستقام ببحيرة التمساح في مدينة الإسماعيلية خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 500 لاعبا.

من جانبه أعرب الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن سعادته الكبيرة بإقامة بطولة كأس مصر والتي تعد فرصة رائعة للاعبين واللاعبات للتنافس وإظهار مهاراتهم ومواهبهم المتميزة.

وتابع بان اتحاد التجديف يعمل بشكل دائم على توفير بيئة تنافسية عالية المستوى وشروط ملائمة للمشاركة، لافتا إلى انه يتوقع حضور أكثر من 500 لاعب ولاعبة من أحل الاستمتاع بمنافسات شيقة وإثبات قوة ومهارة اللاعبين المصريين في رياضة التجديف.

وأكد العميد شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد على أهمية هذه البطولة وتأثيرها على تطور الرياضة في مصر حيث تعد البطولة فرصة رائعة لتعزيز رياضة التجديف واكتشاف المواهب الواعدة والخروج بأكبر استفادة فنية من هذه البطولة، خصوصًا وأن هناك أكثر من لاعب تأهل لأولمبياد باريس.

وتشهد البطولة 70 سباقا على مدار يومين للبراعم والناشئين والرجال والسيدات، في المراكب المختلفة منها الفردى والزوجى مزدوج المجداف والزوجى بدفة والرباعى مزدوج المجداف والرباعى بدفة والرباعى يوليتا والثماني.

