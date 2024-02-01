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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تقرير عن وقف تمويل الأونروا (شاهد)

الأونروا
الأونروا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "وقف تمويل الأونروا.. الولايات المتحدة وحلفائها يصدقوا الرواية الإسرائيلية".

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وقال التقرير: "هل هو تناقض في المواقف أو تغير في الظروف أو اختبار لردود فعل المعارضين والمؤيدين لسيسات واشنطن".

الولايات المتحدة

وأضاف: "تساؤلات مشروعة في ظل القرارات والتصريحات الصادرة عن واشنطن، فالولايات المتحدة كانت الأسبق في اتخاذ قرار لوقف دعم الأونروا تجاوبا أو استجابة لادعاءات إسرائيلية ضد عدد من موظفي الوكالة قالت إنهم مترطون في عملية طوفن الأقصى".

إغاثة الفلسطينيين

وتابع: "الموقف الأمريكي لا يمكن توصيفه إلا أنه عقاب جماعي لوكالة امتد جهدها لإغاثة الفلسطينيين عقودا فضلا عن تجاهله أو تغافله عن أن غالبية الفلسطينيين تؤويهم الأونروا علميا وصحيا وماديا في ضوء انتهاكات ممتدة للاحتلال وحكوماته المتعاقبة، ولأن الناس على دين قياداتهم فقد بادرت عدد من العواصم الكبرى في العالم باتخاذ نفس القرار الأمريكي وتعليق تمويل الأونروا دون انتظار أي تحقيق".

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