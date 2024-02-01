شاومي تطرح Redmi 13C بشعار صُنع في مصر

أعلنت شاومي عن إطلاق هاتفها Redmi 13C في السوق المصرية ، من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها في عالم التكنولوجيا المتقدمة، حيث يأتي الهاتف الجديد بتصميم رائع ومواصفات فائقة الجودة ليلبي احتياجات المستخدمين بشكل متميز.

ولم يقتصر الإعلان اليوم على إطلاق الهاتف فقط، بل يحمل أيضًا إعلانًا مهمًا حيث نفخر بالكشف عن قرار تصنيع هاتف Redmi 13C في مصر حيث يعكس هذا القرار التزامنا العميق بتعزيز الصناعة المحلية وبتحقيق هذه الخطوة، نعمل على تعزيز الاستدامة وتطوير البنية الصناعية لتحقيق تحول إيجابي في المشهد التكنولوجي المصري.

ومع انطلاق هاتف Redmi 13C، نعيش لحظة مهمة في عالم التكنولوجيا في مصر، حيث يأتي الهاتف بمواصفات فائقة وسعر مناسب، مما يوفر فرصة استثنائية للمستخدمين للتمتع بتكنولوجيا عالية الجودة بأصل محلي مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G85 ويتميز بشاشة حية بحجم 6.74 بوصة.

يتميز الهاتف بتصميم رفيع للغاية بسمك 8.09 مم، وإطار أمامي مسطح وأنيق بألوان مستوحاة من الطبيعة: Midnight Black، Navy Blue، Clover Green، Glacier White.

يتميز Redmi 13C بشاشة بحجم 6.74 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ورائعة. يعطي الجهاز اهتمامًا خاصًا لراحة الرؤية من خلال شاشة LCD، وتقديم تقنية DC Viewing وشهادة TÜV للحد من الضوء الأزرق المنخفض وتقليل تقنية Flicker Free للتقليل من إجهاد العين.

يجعل Redmi 13C تجاربك التصويرية لتلبية جميع احتياجات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التحسينات البرمجية والأجهزة الرائعة. يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية محسنة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية متطورة بدقة 8 ميجابكسل، التي لا تضمن فقط صورًا وسيلفي مثالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولكنها توفر أيضًا تحسينًا بنسبة 34.9٪ في سرعة التقاط الصور عند استخدام وضع الليل، سواء للتصوير في ظروف إضاءة منخفضة أو تسجيل الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدم الهاتف 10 فلاتر متقدمة للكاميرا، مما يساعد المستخدمين على تحقيق رؤية أوسع وإمكانيات إبداعية متجددة في تصويرهم.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Helio octa-core قوي ومحسّن بنظام تشغيل MIUI 14، يوفر Redmi 13C أداءً سلسًا مثاليًا للألعاب ومشاهدة الفيديو مع دعم توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت, تصل سعة الذاكرة إلى 8 جيجابايت بالإضافة إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة، ليصل إجمالي الذاكرة إلى 16 جيجابايت. البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة (نمطي) تضمن أداءً عاليًا وطويل الأمد ويحتوي على منفذ USB Type-C المحسن الذي يدعم شحن PD السريع بقوة 18 وات لضمان استمرارية الأداء أثناء التنقل المستمر.