"حماس" تكشف حقيقة وجود هدنة السبت المقبل

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صحفية، أنه لا هدنة في الحرب يوم السبت، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أسامة حمدان أن "الحركة تدرس ورقة صفقة التبادل، مشيرا إلى أنه لديهم ملاحظات جوهرية عليها".

وصرح القيادي في الحركة "في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام إسرائيل والضمانة الأكبر قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات".

وأوضح أن "حماس تدرس مع مختلف قوى المقاومة ورقة التفاهم لتبلور ردا موحدا يقدم للوسطاء".

وشدد حمدان على أن ما لم ينجح الجيش الإسرائيلي في أخذه بالميدان لن يأخذه بالسياسة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بتقويض "منظمة التحرير الفلسطينية".

وفي وقت سابق ذكرت قناة "14" العبرية أن مسؤولا عربيا متفقا مع حماس على إطلاق سراح آلاف الأسرى مقابل الرهائن في غزة، صرح بأن قطر تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار يوم السبت المقبل.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيتضمن إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين على 3 مراحل، ومن المنتظر أن تبدأ العملية بالإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا في الأسر، مقابل وقف الأعمال العدائية وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.