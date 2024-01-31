Universal Music تهدد بسحب الأغاني من TikTok

هددت شركة Universal Music Group (UMG) بسحب جميع موسيقاها من TikTok اليوم بعد انهيار المفاوضات بشأن حقوق الملكية، حسبما كتبت الشركة في رسالة مفتوحة. وهذا يعني أن منشئي TikTok سيفقدون إمكانية الوصول إلى الأغاني من النجوم بما في ذلك تايلور سويفت وبيلي إيليش وذا ويكند ودريك وغيرهم.

مع اقتراب انتهاء صفقة UMG مع TikTok، أفادت التقارير أن الجانبين كانا يجريان مفاوضات على مدار العام الماضي. تبلغ قيمة مثل هذه الصفقات المليارات سنويًا لشركات نشر الموسيقى ويتم التفاوض عليها عادةً كل بضع سنوات. Universal هي أكبر شركة تسجيلات في العالم، وإذا سحبت موسيقاها من TikTok، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في الذاكرة الحديثة.

وقالت شركة Universal إن TikTok تريد دفع "جزء بسيط" من السعر الذي تدفعه مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. "مع استمرار مفاوضاتنا، حاولت TikTok إجبارنا على قبول صفقة تقل قيمتها عن الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة ولا تعكس نموها المتسارع."

وقالت TikTok في منشورها الخاص إنها بمثابة أداة تسويقية قيمة للفنانين والناشرين. "على الرغم من السرد والخطاب الكاذب لشركة Universal، فإن الحقيقة هي أنهم اختاروا الابتعاد عن الدعم القوي لمنصة تضم أكثر من مليار مستخدم تعمل بمثابة وسيلة ترويجية واكتشاف مجانية لمواهبهم."

يستفيد TikTok أيضًا بشكل كبير من الوصول إلى كتالوج Universal، كما أن انقطاعه عن الوصول إلى الفنانين المشهورين مثل Taylor Swift سيكون بمثابة ضربة للمبدعين والمستخدمين. لدى شركة ByteDance الصينية، الشركة الأم لـ TikTok، أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا وحققت إيرادات بقيمة 29 مليار دولار في ربع واحد ينتهي في يونيو 2023، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. Music، شركة التسجيلات رقم ثلاثة بعد Sony Music وUMG، أبرمت مؤخرًا صفقة مع TikTok.

وقالت شركة يونيفرسال إنها "لا تقلل من شأن ما سيعنيه هذا للفنانين ومعجبيهم" لكنها لن تتهرب من مسؤولياتها. "إن تكتيكات TikTok واضحة: استخدم قوة منصتها لإيذاء الفنانين الضعفاء ومحاولة تخويفنا للتنازل عن صفقة سيئة تقلل من قيمة الموسيقى وتختصر الفنانين وكتاب الأغاني وكذلك معجبيهم." وأضافت الشركة أن المدفوعات من TikTok تصل إلى "حوالي 1 بالمائة فقط من إجمالي إيراداتنا".