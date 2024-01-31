سامسونج تراهن على الذكاء الاصطناعي وهاتف Galaxy S24 لتعويض انخفاض الأرباح

فشلت شركة Samsung في التعافي من الانخفاض الحاد في الأرباح التي شهدتها في عام 2022. في أحدث تقرير لأرباحها ، أبلغت الشركة الكورية عن 258.94 تريليون (194 مليار دولار) في الإيرادات السنوية و 6.57 تريليون كرونة (4.9 مليار دولار) في مجال التشغيل للربح للصالح للمشاركة السنة المالية 2023. هذه أرقام أقل بشكل ملحوظ من العام المالي السابق، خاصة العام الأخير – سجلت سامسونج أرباحًا تشغيلية قدرها 43.38 تريليون وون كوري (35 مليار دولار) لعام 2022، والتي كانت بالفعل أقل بمقدار 6.9 مليار دولار من العام السابق بسبب الضعف الطلب على رقائقها والهواتف الذكية. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، تمثل هذه الأرقام أضعف أرباح سامسونج منذ أكثر من عقد.

تقول الشركة إن أعمال الذاكرة أظهرت علامات على الانتعاش ، ولكن ليس بما يكفي لمنعها من تكبد 2.18 تريليون KRW (1.63 مليار دولار) في الخسائر التشغيلية للربع الرابع من عام 2023. وفقًا لنيكي ، هذه هي أول خسارة سنوية لثنية الموصلات في 15 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي الأكبر حتى الآن. كما سجل قسم العرض المرئي والأجهزة الرقمية في سامسونج خسائر تشغيلية بقيمة 0.05 تريليون وون كوري (37.5 مليون دولار) على الرغم من أداء مبيعات أجهزة التلفاز بشكل جيد في الربع الرابع بسبب موسم العطلات. وأظهرت أعمال الهواتف المحمولة لشركة سامسونج انخفاضًا في المبيعات والأرباح على أساس ربع سنوي أيضًا، وذلك بسبب انخفاض مبيعات الهواتف الذكية و"تلاشي تأثيرات المنتجات الجديدة" من الطرازات الرئيسية السابقة.

بالنسبة للربع الأول من عام 2024، تتمثل خطة سامسونج في تحسين أرباحها "من خلال زيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية"، مثل المكونات المخصصة لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية. وتتوقع زيادة الطلب على رقائقها في قطاعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة هذا العام، لكنها تعترف بأن أرباحها قد لا تنتعش بشكل كبير قريبًا لأن عملائها ما زالوا يقومون بتقليص مخزوناتهم. لدى Samsung آمال كبيرة في سلسلة Galaxy S24 ، وتعتقد أن إمكانات AI للأجهزة يمكن أن تساعد أعمالها المحمولة على تحقيق نمو مزدوج الرقم في عام 2024. وقد بدأت هواتف Galaxy S24 بالفعل في الشحن مع الأسعار التي تبدأ من 800 دولارًا مقابل الأكثر أساسية الإصدار و 1300 دولار ل S24 Ultra.