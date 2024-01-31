49% ارتفاعاً في إيرادات ألعاب مايكروسوفت

نشرت مايكروسوفت تقرير أرباح مذهل آخر للربع الثاني من السنة المالية 2024، بإيرادات بلغت 62 مليار دولار (بزيادة 18 بالمائة عن العام الماضي) وأرباح قدرها 21.9 مليار دولار (بزيادة 33 بالمائة). ولكن في الواقع، الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الربع هو أننا تمكنا أخيرًا من رؤية كيف يؤثر الاستحواذ على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار على الشركة التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار. في حين أن مايكروسوفت لم تنشر أرقامًا محددة، إلا أنها تقول إن إجمالي إيرادات الألعاب زادت بنسبة 49 بالمائة، 44 نقطة منها جاءت من "التأثير الصافي" لصفقة Activision.

الأخبار الوردية مثيرة للدهشة بعض الشيء، مع الأخذ في الاعتبار أن مايكروسوفت أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسرح 1900 شخص عبر Xbox و Activision Blizzard. وتشمل عمليات التسريح هذه بقية قسم الرياضات الإلكترونية في Blizzard، وفقًا للتقارير، بعد تسريح 50 عاملًا وإعادة الهيكلة في الصيف الماضي.

وارتفع قسم الحوسبة الشخصية في مايكروسوفت، والذي يشمل Xbox وSurface وWindows، بنسبة 19 بالمائة (16.9 مليار دولار) منذ العام الماضي. وتقول الشركة إن صفقة Activision شكلت 15 نقطة من تلك الزيادة. إنه تغيير كبير بالنسبة لقسم تأثر بشدة بتضاؤل مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية (مما يؤثر على تراخيص Windows والأسطح) ووحدات تحكم Xbox المتعثرة. وانخفضت إيرادات أجهزة الكمبيوتر الشخصي بنسبة 9 بالمائة خلال هذا الربع، بينما ارتفعت مبيعات أجهزة Xbox بنسبة 3 بالمائة.

كما ارتفعت إيرادات محتوى وخدمات Xbox بنسبة 61 بالمائة منذ العام الماضي، 55 نقطة منها تأتي من Activision. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان Microsoft بالفعل الاستفادة من هذا الاستحواذ لمساعدة مبيعات Xbox، أو على الأقل تحفيز المزيد من الاهتمام باشتراكات Game Pass. (للأسف، ليس لدينا أي تحديثات حول كيفية عمل هذه الخدمة.)