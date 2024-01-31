يارا تتألق بالأزرق المزين والمجوهرات

شاركت النجمة اللبنانية يارا متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت يارا بإطلالة ساحرة مفعمة بالاحتشام والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت هاي كول أسود وعليه جمبسوت باللون الازرق الزاهي بدون نقوش وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية الراقية.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

يارا

يارا (1 يونيه 1983 -)، مغنية لبنانية. اسمها كارلا نزيه البرقاشى ابوها (نزيه) وأمها (رولا) و لها أخت تكبرها وأخ اسمه (ملحم). هي من منطقة تسمى دير الاحمر فى البقاع. ابتدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من طارق أبو جوده الذي قدّمها للجمهور واختار لها اسمها الفني (يارا).

جوايزها

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جايزة كأس النجوم: كاحسن فنانة واعدة

جايزة سارليفو: لأحسن مغنية لبنانية

جايزة البوسنة: يارا كانت تمثل بلدها مع اربع وثلاثين دولة واخدت المرتبة الأولى

جايزة الموركس دور: كاحسن فنانة لبنانية سنة 2006

جايزة الموركس دور: كاحسن ديو سنة 2006 (ديو اخدني معك)

جايزة الموركس دور: كأطول أوبريت سنة 2006 (الضمير العربي)

جايزة الموركس دور: كاحسن فنانة لبنانية سنة 2009 وكاحسن فيديو كليب لده العام (ما يهمك).