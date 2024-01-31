عاجل
عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة كول الأمريكية في البحر الأحمر عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزارة الرياضة تصدر بيانا رسميا بشأن رفع اسم حسن مصطفى من على صالات 6 اكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بيانا رسميا قبل قليل، بشأن ما تردد عن رفع أسم الدكتور حسن مصطفى عن صالات 6 أكتوبر الدولية.

وترددت انباء عن نية وزير الشباب والرياضة تغيير أسم صالة الدكتور حسن مصطفى إلى مسمى أخر وهو ما نفاه بيان وزارة الشباب والرياضة والذي جاء نصه كالتالي:
قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي: "لايوجد أي إجراءات متعلقة بتغيير مسمي صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر إلي أي مسمي أخر كما تردد".

 

 

الجريدة الورقية