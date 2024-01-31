وزارة الرياضة تصدر بيانا رسميا بشأن رفع اسم حسن مصطفى من على صالات 6 اكتوبر

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بيانا رسميا قبل قليل، بشأن ما تردد عن رفع أسم الدكتور حسن مصطفى عن صالات 6 أكتوبر الدولية.

وترددت انباء عن نية وزير الشباب والرياضة تغيير أسم صالة الدكتور حسن مصطفى إلى مسمى أخر وهو ما نفاه بيان وزارة الشباب والرياضة والذي جاء نصه كالتالي:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي: "لايوجد أي إجراءات متعلقة بتغيير مسمي صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر إلي أي مسمي أخر كما تردد".