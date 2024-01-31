هواوي تعلن موعد عرض المهارات الفنية الرقمية مع HUAWEI GoPaint

أطلقت شركة هواوي النشاط الإبداعي العالمي HUAWEI GoPaint، حيث يمكن للمشاركين عرض مهاراتهم الفنية الرقمية في نشاط عبر الإنترنت يجسد التزام هواوي بتعزيز الإبداع.

يهدف النشاط إلى إلهام الإبداع وتمكين المزيد من الأشخاص من المشاركة في المهارات الفنية، من خلال أجهزة هواوى اللوحية المصممة لتقديم ميزات إبداعية مبهجة. يتضمن النشاط جوائز قيمة للفائزين، مثل جوائز مالية وتمويل للابتكارات.

تتضمن الجوائز الفائزة في النشاط ما يلي:

- جائزة أفضل إبداع بقيمة 5000 دولار (لفائز واحد)

- جائزة أفضل تصوير بقيمة 5000 دولار (لفائز واحد)

- جائزة أفضل سرد بقيمة 5000 دولار (لفائز واحد)

- جائزة الأكثر شعبية بقيمة 5000 دولار (لفائزين اثنين)

- جائزة الإشادة بقيمة 2000 دولار (لـ 15 فائزًا)

للمشاركة في النشاط، يمكن إرسال الأعمال الفنية قبل الموعد النهائي للتقديم في 29 فبراير 2024. يمكن تقديم الأعمال عن طريق تطبيق My HUAWEI أو عبر نشرها على Instagram أو Facebook مع هاشتاج #HUAWEIGoPaint وذكر حساب huaweimobile الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الأعمال الفائزة على منصة عالمية، مثل المؤتمرات الصحفية وفعاليات العلامة التجارية والمعارض الفنية والتعاونات الإعلامية، وعلى حسابات هواوي على وسائل التواصل الاجتماعي. سيتم أيضًا عرض الأعمال الفائزة في تطبيقات هواوي المختلفة وعلى المنتجات التابعة لهواوي، حيث ستكون متاحة لجمهور عالمي واسع.

يتضمن النشاط ثلاث فئات فكرية: فئة الثقافة، وفئة المدينة، وفئة الشخصيات. يحتاج المشاركون إلى إرسال الأعمال الفنية بجودة عالية وملفات بتنسيق JPG أو PNG، مع وجود وصف نصي يصف العمل المقدم. يشجع المشاركون على مراجعة الفئات المختلفة بعناية لاختيار الفئة المناسبة لأعمالهم.



يمكن استخدام أجهزة هواوي اللوحية فقط لإنشاء الأعمال الفنية، ولكن يمكن قبول أي طراز من الأجهزة. يعد النشاط فرصة رائعة لعرض الأعمال الفنية على مستوى عالمي ومشاركة قصصك مع العالم.