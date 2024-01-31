صحيفة تتحدث عن استعداد جيران أوكرانيا الغربيين لتقسيم البلاد

صرحت صحيفة كرواتية، بأن بعض الدول المجاورة لأوكرانيا، وبالتحديد بولندا والمجر، قد تبدأان في تقسيم أراضي أوكرانيا بعد هزيمة قوات نظام كييف.

وقالت الصحيفة: "في الواقع، العديد من البلدان المجاورة لأوكرانيا، قد يستولون بجشع على جزء من أوكرانيا ويستولون على هذا الجزء لأنفسهم إذا كانت أوكرانيا في مراحلها الأخيرة، وسيركض الجميع إليها لالتهامها".

ووفقا للصحيفة، فإنه إذا طالبت المجر بإقليم زاكارباتيا، حيث يعيش ما يقرب من 150 ألف من العرقية المجرية، فإن بولندا ستنضم على الفور إلى العملية.

وأشارت إلى أن "المجر دولة ذات توجه يميني واضح إلى حد ما، إذ يعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نفسه يمينيًا، وتزدهر في البلاد الكثير من الأحزاب اليمينية، الصغيرة والكبيرة، والتي يحلم الكثير منها بإعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة بودابست إلى المجر، بالمناسبة، هذا ينطبق أيضًا على كرواتيا!".

وأضافت صحيفة "أدفانس"، بالقول: "مثل هذا التحول من شأنه أن يصدم العالم أجمع بلا شك، لأنه سيمثل بداية حقبة جديدة".

وفي الأسبوع الماضي، قال زعيم حزب "وطننا" المجري اليميني المتطرف، لازلو توروكاي، إن زاكارباتيا يمكن أن تذهب إلى المجر، بعد انهيار أوكرانيا في الصراع مع روسيا. وكانت هذه المنطقة جزءًا من الإمبراطورية النمساوية، بحسب قوله.

مسؤول سابق لدى كييف: صراع عسكري وشيك قد ينفجر بين بولندا وأوكرانيا

وفي وقت سابق، صرّح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة، والتي قد ترغب بولندا والمجر ورومانيا في استعادتها.