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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

57 سباحًا بنادي المنيا يشاركون في بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهى فريق سباحة نادي المنيا الرياضي ، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 ، استعداداته لخوض بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة، والتي يشارك فيها النادي كل عام ، ويحصد العديد من الميداليات والكوؤس.

 

حيث غادر لاعبي فريق سباحة النادي اليوم الأربعاء ، برفقة الجهاز الفني إلى مدينة الغردقة لخوض منافسات البطولة  الشتوية بنادي الرياضات البحرية ، بعد أن خاضوا معسكرا لمدة يومين ببني سويف  ، جديرا بالذكر أن  فريق سباحة نادي المنيا ، يشارك في البطولة بـ 57 سباحاً (بنين وبنات) من مواليد ( 2010 - 2011 - 2012 - 2013 ) ، في الفتره من 1 : 3 فبراير2024 .

الجريدة الورقية