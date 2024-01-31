57 سباحًا بنادي المنيا يشاركون في بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة

أنهى فريق سباحة نادي المنيا الرياضي ، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 ، استعداداته لخوض بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بالغردقة، والتي يشارك فيها النادي كل عام ، ويحصد العديد من الميداليات والكوؤس.

حيث غادر لاعبي فريق سباحة النادي اليوم الأربعاء ، برفقة الجهاز الفني إلى مدينة الغردقة لخوض منافسات البطولة الشتوية بنادي الرياضات البحرية ، بعد أن خاضوا معسكرا لمدة يومين ببني سويف ، جديرا بالذكر أن فريق سباحة نادي المنيا ، يشارك في البطولة بـ 57 سباحاً (بنين وبنات) من مواليد ( 2010 - 2011 - 2012 - 2013 ) ، في الفتره من 1 : 3 فبراير2024 .