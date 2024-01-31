ندوات ولقاءات توعوية للفتيات والسيدات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات، والتي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في العديد من المجالات على مدار الأشهر الماضية، والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات.

في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ لقاء توعوي للسيدات بقرية بنى عبيد، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا.

حيث دارت الندوة، حول العادات والتقاليد الاجتماعية والمعرفية، والتي تضر بالفتيات نفسياً، كما تم تنظيم ندوة لبرنامج الإرشاد الأسرى، والتنشئة المتوازنة، بقرى: (مصطفى حمدي - البراجيل - أبو قلته – البرشا - دير البرشا - دير أبوحنس ) التابعة لمبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيثا.

وقرى: ( المطاهرة القبلية - بني محمد شعراوي - شرارة - سفاي - نزلة حرز - منشأة النصر) بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إذ تم استهداف عدد ١١١٨ من السيدات والرجال، وتناول الحديث أهمية المشورة قبل الزواج، وأهمية الكشف الطبي والتغذية السليمة للأم والطفل، ومراحل نمو الطفل.

وأضافت " أبوسمرة" أنه تم عقد ندوة إعلامية حول تمكين المرأة الريفية اقتصادياً، تحت عنوان (نحو قرية منتجة)، وذلك من خلال النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة ومساندتها، لتكوين تحالفات منتجة، ومشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، بهدف توسيع إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم عرض المنتجات والمشغولات، من قبل المشاركات في الندوة ( ملابس - مفروشات - إكسسوارات يدوية)، فضلاً عن استخراج ١٠٠ مائة فيزا ميزة شمول مالي للسيدات، بقرية الطيبة إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا.