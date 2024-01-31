ڤودافون بيزنس تستضيف كبرى شركائها لمناقشة مستقبل التحول الرقمي والإبتكار التكنولوجي

أعلنت ڤودافون بيزنس عن إطلاق منتدى ڤودافون بيزنس لقادة تكنولوجيا المعلومات بحضور شركاء الأعمال الرائدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت عنوان Vodafone Business CIO Summit الذي سينعقد في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمدينة شرم الشيخ. وسيستضيف الحدث مجموعة متميزة من القادة والمسؤولين التنفيذيين من شركاء ڤودافون بيزنس.

وخلال الحدث، سيتم تسليط الضوء على الفرص المتاحة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مديري نظم المعلومات والرؤساء التنفيذيين للشركات إلى جانب لفيف من مسؤولي القطاع العام،كما ستقوم ڤودافون بيزنس بعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة لتمكين ودعم عملية التحول الرقمي للقطاعات المتنوعة، إلى جانب الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز أعمال الشركات وتحقيق أهدافها الرقمية الاستراتيجية.

سيشهد الحدث عدد من الحلقات النقاشية بحضور كبرى الشركات في القطاعات المختلفة، ومن بينها جلسة "التحول الرقمي في مصر – وما الجديد"، و جلسة "التحول الرقمي في منظومة التكنولوجيا المالية في مصر"، بالإضافة إلى حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية باعتباره محرك نمو الأعمال في المستقبل، وجلسة بعنوان "رؤية التحول: التحول الرقمي من القاعدة إلى القمة"، إلى جانب جلسة "المدن الذكية، المصانع الذكية، الأعمال الذكية"؛ وغير ذلك من الفاعليات والتي ستفتح قنوات للتواصل ولتبادل الخبرات والافكار بين المشاركين، وستساهم في رسم رؤى مستقبلية هامة للتحول الرقمي في المنطقة.

تعد ڤودافون بيزنس رائدة في مجال التقنيات الجديدة وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات المتطورة، كما تُعتبر ڤودافون بيزنس الشريك التكنولوجي الموثوق لكبرى الشركات، بما في ذلك الشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة، فضلاً عن الشركات الناشئة، حيث توفر لها الدعم اللازم لتحقيق أهدافها الرقمية وتعزيز نموها بشكل مستدام.