50 لقطة ميتافيرسة يرصد أهم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وقعت الكاتبة والإعلامية جيرمين عامر، أمس الثلاثاء بقاعة بلازا بمعرض القاهره الدولة للكتاب عقد نشر كتابها الثاني، تحت عنوان "50 لقطة ميتافيرسية"، بحضور جمع غفير من المثقفين والإعلامين والقطاع المصرفى من أصدقاء الكاتبه . يذكر أن الكاتبه ابنة الكاتب الصحفى الكبير والخبير الإقتصادى حسن عامر ومن الأوائل الذين قدموا الإعلام الإلكترونى عبر مؤسسته الإعلاميه " بشاير . يعد عدد الحضور هو اكبر من حضر حفل توقيع لكانب بمعرض الكتاب .

يتناول كتاب سبع مواجهات ميتافيرسية، مبنية علي رؤية الكاتبة ومعايشتها للثورة التكنولوجية الرابعة التي غيرت معالم البشرية. وأضفت على العصر الجديد العديد من التحولات الفكرية والأيدلوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.



فتح كتاب 50 لقطة ميتافيرسية المجال للقارئ للتأمل من خلال 7 مواجهات بين: البشر VS الروبوت –الإنسان VS المواطن الرقمي – العقول البشرية VS الذكاء الاصطناعي – اسيادVS عبيد العالم – الخير VS الشر - اعلام الفيمينستFeminist - كوكب المؤثرين.

ليجد القارئ نفسه في نهاية الكتاب، أمام ثورة عقول اصطناعية عصفت بالسلوك الإنساني وأصول الأفكار، لبداية جديدة مليئة بالمميزات والعيوب. ونتاج لجيل جديد أعيد تصنيفه وفق أنماط سلوكية إلى: نخب مبتكرة ويمثلون 5% من اصحاب القدرات العقلية المبدعة. و95% عبيد مستهلكين للذكاء الاصطناعي.

تتميز كتابات الكاتبه بالرمزيه والعمق الفلسفى، والمقدره الكبيره على خلق عالم تصورى فى ذهن القارىء مع سهوله ويسر فى عرض الفكره ، وسهولة السرد والعرض فى تناول الفكره .