شهد شعراوي: نجاح حالة خاصة أفضل شيء ابدأ به عام 2024

أعربت الفنانة شهد شعراوي عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها حول دورها في مسلسل "حالة خاصة"، والتي جسدت خلالة شخصية مغنية وراقصة استعراضية تدعي «ورد»، واستخدمها أحد الأشخاص لإغواء "ياسر" زوج غادة عادل في العمل، لتدخل فى صراع مع الأخيرة.

تفاصيل مشاركة شهد شعراوي في حالة خاصة

تقول شهد في تصريحات صحفية: فوجئت بردود الأفعال حول المشاهد الخاصة بي في العمل، وخاصة مشهدي مع الفنانة غادة عادل، والذي حقق انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة الجمل الحوارية الخاصة بالمشهد في تعليقات رواد مواقع التواصل فيما بينهم.

وأضافت: مسلسل "حالة خاصة" كان بالفعل حالة خاصة في كل شيء بدء من فريق العمل وأجواء التصوير وغيرها، وحتى في ردود الأفعال حولة، فهذا النجاح هو أفضل شيء يمكن أن نبدأ به 2024.

الجدير بالذكر أن شهد شعراوي بدأت حياتها الفنية بكونها ضمن ثلاثي فرقة «يانج فاروز Young Pharoz»، لفتت أنظار العالم العربي بمشاركتها الخاطفة في برنامج المواهب «إكس فاكتور»، إذ نالت استحسان النجمة اللبنانية كارول سماحة التي اختارتها في فريقها. وبعد فترة قررت شهد دخول المجال الإذاعي بانضمامها لراديو انرجي، حتى قررت الاستقلال والتركيز على مشوارها الغنائي المنفرد، بتأسيس مشروع موسيقي مستقل تحت اسم "شهد الشعراوي" قدمت أول أغنية لها عام 2020 بعنوان "بيبان الخوف" التى أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور، تغنت خلالها شهد بألحانها وبكلمات الشاعرة ياسمين الحيوي وتوزيع قطب، مع لمسة الجيتار للموسيقي أوسو لطفي.