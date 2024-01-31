الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قوافل غذائية بالبحيرة تحت شعار معا ضد الغلاء

مستشفي أبو المطامير
مستشفي أبو المطامير

تسود حالة من الإستياء بين المرضي بمدينة أبو المطامير والقري التابعة لها ،خاصة مرضي القلب ، المتردين علي مستشفي أبو المطامير المركزي ، بعد تعطل جهاز أشعة الإيكو منذ 4أشهر ، مما يضطرهم إلي ثلاثة حلول ، الأول إلي الذهاب إلي مستشفي كفر الدوار العام ، والتي تبعد عن أبو المطامير بحوالي 35كيلو متر ، مما يزيد من معاناتهم الصحية ، والثاني إجراء الأشعة اللازمة في إحد المراكز الخاصة ، مقابل مبالغ تفوق قدراتهم المادية ، أما الحل الثالث هو إصلاح جهاز أشعة الإيكو ، وهو مالم يتم منذ 4أشهر ، مما يعرض حياتهم إلي الخطر .

علمت (الوفد) أن جهاز أشعة الايكو معطل منذ اربعه اشهر ، وتم مخاطبة هيئة الشراء ، وقامت الهيئة بإصدار شيك بالمبلغ المطلوب لشراء قطع غيار الجهاز بمبلغ 600 الف جنية , ولكن الشركة الموردة لقطع الغيار تماطل في توريد قطع الغيار اللازمة .

وطالب العديد من المرضي  من خلال (بوابة الوفد) بالعمل علي سرعة صيانة الجهاز ، لإنقاذ حياتهم 

ولا يقتصر الأمر علي ذلك ، بل يعاني قسم الغسيل الكلوي ، تزايد  أعداد المرضي المحتاجين للغسيل الكلوي ، مع ثبات أجهزة الغسيل ، التي لم تعد تكفي تلك الأعداد المتزايدة ، خاصة أنة يوجد أعداد كثيرة تحتاج إلي ثلاثة جلسات غسيل كلوي كل إسبوع ، وأكد العديد من المرضي ، إحتياج قسم الكلي إلي 15جهاز غسيل كلوي ، علي أقل تقدير ، لإستيعاب الأعداد المتزايدة التي تحتاج إلي غسيل .

 

 

 

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