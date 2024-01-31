قوافل غذائية بالبحيرة تحت شعار معا ضد الغلاء

تسود حالة من الإستياء بين المرضي بمدينة أبو المطامير والقري التابعة لها ،خاصة مرضي القلب ، المتردين علي مستشفي أبو المطامير المركزي ، بعد تعطل جهاز أشعة الإيكو منذ 4أشهر ، مما يضطرهم إلي ثلاثة حلول ، الأول إلي الذهاب إلي مستشفي كفر الدوار العام ، والتي تبعد عن أبو المطامير بحوالي 35كيلو متر ، مما يزيد من معاناتهم الصحية ، والثاني إجراء الأشعة اللازمة في إحد المراكز الخاصة ، مقابل مبالغ تفوق قدراتهم المادية ، أما الحل الثالث هو إصلاح جهاز أشعة الإيكو ، وهو مالم يتم منذ 4أشهر ، مما يعرض حياتهم إلي الخطر .

علمت (الوفد) أن جهاز أشعة الايكو معطل منذ اربعه اشهر ، وتم مخاطبة هيئة الشراء ، وقامت الهيئة بإصدار شيك بالمبلغ المطلوب لشراء قطع غيار الجهاز بمبلغ 600 الف جنية , ولكن الشركة الموردة لقطع الغيار تماطل في توريد قطع الغيار اللازمة .

وطالب العديد من المرضي من خلال (بوابة الوفد) بالعمل علي سرعة صيانة الجهاز ، لإنقاذ حياتهم

ولا يقتصر الأمر علي ذلك ، بل يعاني قسم الغسيل الكلوي ، تزايد أعداد المرضي المحتاجين للغسيل الكلوي ، مع ثبات أجهزة الغسيل ، التي لم تعد تكفي تلك الأعداد المتزايدة ، خاصة أنة يوجد أعداد كثيرة تحتاج إلي ثلاثة جلسات غسيل كلوي كل إسبوع ، وأكد العديد من المرضي ، إحتياج قسم الكلي إلي 15جهاز غسيل كلوي ، علي أقل تقدير ، لإستيعاب الأعداد المتزايدة التي تحتاج إلي غسيل .