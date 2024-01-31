رصد 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهمًا

واصلت أجهزة الأمن، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (188 قطعة سلاح نارى بحوزة 131 متهما) .. وذلك على النحو الآتي:

رشاش.

(25) بندقية آلية.

(38) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(118) فردا محليا.

(421) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(243) قطعة سلاح أبيض.