حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية.. والاحتلال يقلص جنوده على الحدود اللبنانية (شاهد)

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تصعيدا مستمرا على الحدود الجنوبية اللبنانية، وهناك ارتفاع كبير وملحوظ في العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان في القطاعات الثلاث بالجنوب اللبناني.

30 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني

وقال مراسل “القاهرة الاخبارية” من لبنان، إن هناك أكثر من 30 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، باتجاه أهداف، وربما الوتيرة كانت أكبر بكثير من ذي قبل، حيث نفذت عمليات من القطاعات الثلاث بشكل متزامن تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

استخدام صواريخ بركان بكثافة غير مسبوقة

وتابع: "نوعية الصواريخ والأسلحة المستخدمة من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان تطورت، حيث تم استخدام أنواع جديدة من الصواريخ، وتم استخدام صواريخ بركان بكثافة غير مسبوقة، ودخل إلى حيز العمليات صاروخ فلق واحد 1 والذي استخدمته المقاومة لأول مرة في عملياتها، وهو أحد الصواريخ شديدة الانفجار وهو تصعيد كبير دفع جيش الاحتلال إلى سحب عدد من جنوده من الحدود".