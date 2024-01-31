محللة سياسية: هدف الحكومة اليمينية الإسرائيلي إطالة أمد الحرب في غزة

أكدت الدكتورة تمارا حداد، المحللة السياسية، أنه بعد الوصول إلى اليوم الـ117 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أنه ما زال العدوان الإسرائيلي مستمرًا على قطاع غزة، موضحة أنه جرى وضع الأهداف بشكل متعمد من قبل إسرائيل وبالتحديد من تلك الحكومة اليمينية المتمثلة في نتنياهو.

العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وأوضحت “حداد”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هدف الحكومية اليمينية الإسرائيلية هدفها إطالة هذه الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن نتنياهو يستخدم سياسة إطالة أمد الحرب من أجل إنقاذ ذاته.

وأضافت ان نتنياهو يعمل من أجل تحقيق الهدف الشخصي المتمثل في الحفاظ على بقائه السياسي، مشددة على أن أصبحت حياته السياسية على المحك ويريد أن يحافظ قدر الإمكان على تماسك الحكومة اليمينية المتطرفة، متابعًا: “نتنياهو يرفض تمامًا خيار وقف إطلاق النار”.

وأكملت “حداد”، :"حتى هذه اللحظة هناك زيارات لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة، من أجل التباحث حول هذا الأمر، المقاومة تريد أن تحقق شرط وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات وسحب جيش الإحتلال من منطقة قطاع غزة".

