خبير سياسي: المشهد في الشرق الأوسط آخذ في التصاعد الكبير

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشهد في الشرق الأوسط آخذ في التصاعد الكبير جدا في الأيام القليلة الماضية نتيجة للهجوم الذي حصل على القوات الأمريكية بالدرجة الأولى.

المشهد في قطاع غزة هو الذي يقود تلك التوترات

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وذلك يدل دلالة واضحة على أن المشهد في قطاع غزة هو الذي يقود تلك التوترات في مختلف الجبهات التي أصبحت الآن على درجة عالية من الحساسية، ويمكن أن تتفجر في أي لحظة، ويمكن أن نأخذ ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي بأنهم قالوا لم نشهد توترا ووضعا حساسا يمكن أن يفجر المنطقة كما هو الآن، مؤكدا أن التغاضي الأمريكي عما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة وضد الفلسطينيين عموما هو السبب في ذلك.

الشعور الوطني

وتابع أن هناك شعورا عربيا متزايدا أن حالة الثأر والانتقام بدأت تأخذ مأخذها في الشعور الوطني على مستوى أعلى.