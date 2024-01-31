عيسى ابو العلا يغرد مع الكبار فى بطولة برو جولف تور للمحترفين

حقق نجم منتخب مصر الوطنى للجولف عيسى ابو العلا نتيجة طيبة فى الجولة الثانية من بطولة برو جولف تور للمحترفين والتى اقيمت بنادى جولف السخنة بمدينة العين السخنة بمشاركة 20 دولة من مختلف انحاء العالم.

واحتل عيسى ابو العلا المركز السادس مكرر بعد انتهاء اليوم الثالث والاخير من المنافسات ليغرد مع الكبار ويتواجد ضمن قائمة افضل عشرة لاعبين فى تلك الجولة من بين 102 لاعبا شاركوا فى البطولة.

وانهى عيسى ابو العلا اليوم الثالث والاخير مسجلا 3 ضربات تحت المعدل وبفارق ضربتين فقط عن صاحب المركز الثالث .

وكان عيسى قريبا من المنافسة على احد المراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء اليوم الثانى حيث كان يحتل الترتيب الثالث بالفعل ولكن لم يحالفه التوفيق فى اليوم الثالث والاخير وبالتحديد فى اول خمس حفر وسجل فيها 4 ضربات فوق المعدل لكنه سرعان ما تماسك مجددا وانهى الحفر المتبقية بضربة واحدة تحت المعدل ليحتل الترتيب السادس مكرر.

ويستعد عيسى ابو العلا حاليا ومعه زميليه دين نعيم وحسن سعيد للمشاركة فى بطولة إفريقيا الاولى لفردى الهواة التى تستضيفها جنوب افريقيا الشهر فى الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل.

من جانب اخر انطلقت اليوم بملاعب نادى الجزيرة منافسات بطولة نعمان للجولف بمشاركة 50 لاعبا ويأت فى مقدمة ابرز المشاركين نور شبل حامل لقب بطولة كاحول للمحترفين وايمن محمود وماهر عبد النبى ودين نعيم وحسن سعيد وعبد المنعم الشافعى والصاعدين على سلامة وعمر يسرى وسليم طاهر .