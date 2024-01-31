الاتحاد الأوروبى: نصف مليار يورو لبناء البنية التحتية للصرف الصحي بالإسكندرية

قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إن هناك تقدما كبيرا تحرزه الهيئات المصرية في ملف معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقدم دعما لمائة مركز يقدم هذه الخدمات في الإسكندرية وفي أنحاء مصر، بتمويل نصف مليار يويو مما ساعد في بناء البنية التحتية وخلق فرص العمل.

يأتي ذلك خلال زيارة وفد من سفراء أوروبا برئاسة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة من السفراء الأوروبيين من بينهم إسبانيا وهولندا وأيرلندا وغيرهم، للإسكندرية لتفقد المشروعات الممولة من أوروبا.

من جانبه، قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الصرف الصحي، إن الشركة تتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ 65 عاما لإطلاق خدمات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، خلال استضافة وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة من سفراء أوروبا من بينهم إسبانيا وأيرلندا وهولندا، إلى أن الإسكندرية تتعرض إلى مخاطر جمة بسبب التغير المناخي، وبالتالي يمكن أن تكون هناك تكنولوجيا تضاعف الطاقة الاستيعابية للأراضي، كون المساحة في الإسكندرية وفي المناطق المجاورة، فضلا عن إدخال نظام online watering.

ويهدف برنامج غرب الإسكندرية للتوسع في شبكة مياه الصرف، لزيادة القدرة ورفع مستوى المعالجة في إحدى محطات معالجة مياه الصرف القائمة في الأسكندرية بمصر.

وتتمثل أهداف المشروع في تحسين البيئة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم القدرة على التكيف في الحضر، والمساهمة في الأنشطة الداعمة للمناخ. وتشمل مكونات المشروع عقد تصميم وبناء وعقد لتعيين مستشار للإشراف على التشييد وإدارة المشروع. وتقدر تكلفة المشروع بمبلغ 184.75 مليون يورو وتشمل خطة التمويل قرضا طويل الأجل يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة استثمار بمبلغ 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب استثمارات بمساهمة مصرية.

وتستكمل مساهمة الاتحاد الأوروبي حزمة التمويل المقدمة من البنك وجمهورية مصر العربية. وسيستفيد من خدمات الصرف الصحي المحسنة ما يقارب 1500 000 شخص، كما سيحسن من جودة المياه السطحية في بحيرة مريوط، بخليج المكس والبحر الأبيض المتوسط.