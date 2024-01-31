جاك دورسي مؤسس Block يسرح 1000 موظف

Block هي أحدث شركة تقنية بارزة تقوم بتسريح مئات العمال، وفقًا للتقارير. ويقال إن الرئيس التنفيذي جاك دورسي أبلغ الموظفين أن الشركة ستطرد "عددًا كبيرًا" منهم، مع تحمل فرق Cash App وSquare والفرق التأسيسية (أي العمليات) العبء الأكبر من التأثير. وفقًا لمصدر Business Insider، فإن Block سوف يتخلى عن ما يقرب من 1000 شخص.

وبحسب ما ورد كتب دورسي في مذكرته أن الشركة أصبحت أصغر حجماً. وقد قامت بتسريح حوالي 40 شخصًا من فريق Tidal في ديسمبر. في العام الماضي، قالت Block إنها تخطط للحد من عدد موظفيها إلى حوالي 12000 عامل، وهو انخفاض من حوالي 13000 موظف في أواخر عام 2023. وقد اتصلت Engadget بـ Block لتأكيد عمليات تسريح العمال.

وبينما كان من المتوقع في البداية أن تتم عمليات التسريح على مدى أشهر، إلا أن المديرين التنفيذيين اختاروا عدم ذلك لصالح تنفيذها في نفس الوقت. ويقال إن دورسي كتب في مذكرته: "لماذا يحدث الكثير في يوم واحد؟ كانت كل هذه الفرق واثقة من الاتجاه الذي تسلكه، وكانت مستعدة لاتخاذ إجراءات خلال نفس الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع". "لقد قررنا أنه سيكون من الأفضل القيام بذلك في وقت واحد بدلاً من الفصل بينهم بشكل تعسفي، وهو ما لا يبدو عادلاً للأفراد أو للشركة. عندما نعلم أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراء، نريد أن نتخذه على الفور، بدلاً من ترك الأمور قائمة إلى الأبد".

لقد تخلت صناعة التكنولوجيا عن عشرات الآلاف من العمال خلال العام الماضي أو نحو ذلك، بما في ذلك الآلاف هذا الشهر وحده عبر شركات بما في ذلك Unity وTwitch وAmazon وMeta وMicrosoft وeBay وGoogle. وتبين أيضًا يوم الثلاثاء أن PayPal ستطرد حوالي 2500 شخص.