الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب بالتدخل الفوري لحماية المرضى والنازحين

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء ما تبقي بجنوب قطاع غزة

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القباج : الهلال الأحمر المصري يقوم بدوره باستمرار إقامة المخيمات داخل قطاع غزة 

الاحتلال اقتحم أمس باحة مسشتفى الأمل 

وتابعت خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 من الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مسشتفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

الهلال الاحمر الفلسطيني

وطالبت الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين.

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