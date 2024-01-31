الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب بالتدخل الفوري لحماية المرضى والنازحين

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

الاحتلال اقتحم أمس باحة مسشتفى الأمل

وتابعت خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 من الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مسشتفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

الهلال الاحمر الفلسطيني

وطالبت الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين.