فولفو توقف تسليم EX30 لمشكلات في البرامج

حققت سيارة فولفو EX30 EV نجاحًا كبيرًا منذ البداية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى استخدام التكنولوجيا، إلى جانب السعر المنخفض نسبيًا البالغ 35000 دولار. ومع ذلك، يبدو أن اعتمادها على هذه التكنولوجيا قد بدأ يلحق بها (كما هو الحال بالنسبة للمركبات الحديثة الأخرى)، حيث أخرت شركة صناعة السيارات عمليات التسليم في أوروبا بسبب أخطاء برمجية، حسبما أفادت أوتوموتيف نيوز.

وقالت الشركة لأوتوموتيف نيوز أوروبا: "نؤكد أن فولفو تعمل بلا كلل لحل المشكلة". "لقد تم إحراز تقدم مهم ولكن إصدار البرنامج 1.2 لا يفي بعد بجميع المتطلبات اللازمة للإصدار." يبدو أن المشكلة لا يمكن حلها عبر الهواء، لذلك يجب إجراء التحديثات لدى الوكلاء.

لم تشرح فولفو سبب الخطأ بالضبط، لكن مراسلات العملاء ذكرت أن برنامج 1.2 "يحتوي، من بين أشياء أخرى، على بعض شهادات Google والتحديثات الأساسية". لقد واجهت العديد من الأخطاء (توقفت خرائط Google عن العمل، على سبيل المثال) عند اختبار نموذج ما قبل الإنتاج في برشلونة.

القيادة الأولى لفولفو EX30: ساحرة وصديقة للبيئة مع توفير الطاقة

ستيف دنت لموقع Engadget

تعرضت السيارة لتأخيرات متعددة استمرت حوالي أسبوعين. من الواضح أن شركة فولفو قامت بحل المشكلات وأصبحت السيارات الكهربائية جاهزة للطرد من متاجر التجار بمجرد إصلاحها، وفقًا لما ذكره موقع Automotive News. وقالت فولفو في بيان: "نريد أفضل تجربة ممكنة لعملائنا EX30".

أثارت EX30 الكثير من الاهتمام بفضل التصميم الساحر وسعر البدء المنخفض والأداء القوي والمدى اللائق واستخدام المواد الصديقة للبيئة. سيتم تصنيع جميع الطرازات التي تم بيعها في البداية في الصين، لذا فإن السيارة ليست مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية الفيدرالية الأمريكية.

وكما أعلنت الشركة لاحقًا، سيتم تصنيع بعض الطرازات لاحقًا في مصنع فولفو في مدينة غينت ببلجيكا. يعد الطراز EX30 أساسيًا لخطط فولفو لزيادة المبيعات بنسبة 69 بالمائة وبيع 1.2 مليون سيارة في وقت مبكر من العام المقبل.