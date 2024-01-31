Xbox تهاجم خطة Apple App Store في الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة Apple مؤخرًا عن التغييرات التي تجريها على متجر التطبيقات من أجل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) الذي يدخل حيز التنفيذ الكامل في 7 مارس. وسرعان ما ندد منتقدو الشركة بخططها ومتطلباتها لمتاجر التطبيقات البديلة، مع Spotify ووصف التغييرات بأنها "مهزلة كاملة". تعد Microsoft Xbox واحدة من أحدث الشركات التي تطالب بخطط الامتثال الخاصة بشركة Apple. ردًا على منشور على X بواسطة الرئيس التنفيذي لشركة Spotify دانييل إيك يتحدث عن التغييرات في Apple، قالت رئيسة Xbox سارة بوند إن السياسة الجديدة للشركة هي "خطوة في الاتجاه الخاطئ" وأنها تأمل أن تستمع إلى التعليقات لإنشاء "المزيد مستقبل شامل للجميع."



بموجب قواعد DMA، يتعين على مالكي المنصات مثل Apple وGoogle فتح أنظمتهم لمتاجر التطبيقات المنافسة. ومع ذلك، تطلب Apple من متاجر التطبيقات البديلة هذه أن يكون لديها قواعد وأدوات إشراف صارمة مماثلة لتلك الخاصة بها. سيحتاج مشغلوها أيضًا إلى أن يكونوا قادرين على إثبات أن لديهم إمكانية الوصول إلى حد أدنى قدره حوالي 1.1 مليون دولار من الائتمان الذي يمكنهم استخدامه للدفع للمطورين. لدى Apple قاعدة جديدة للمطورين أيضًا، تتطلب منهم دفع رسوم التكنولوجيا الأساسية البالغة 0.50 يورو (حوالي 54 سنتًا) لكل تثبيت بعد أن يصل التطبيق إلى حد تنزيل مليون تنزيل لهذا العام. تنطبق هذه القاعدة سواء تم توزيع التطبيق من خلال متجر تطبيقات Apple أو من خلال سوق بديل.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، إن خطة Apple "هي مثال جديد مخادع للامتثال الضار". وأضاف أن شركة آبل تجبر المطورين بشكل أساسي على الاختيار بين حصرية متجر التطبيقات و"مخطط جديد غير قانوني مانع للمنافسة مليء بالرسوم غير المرغوب فيها الجديدة على التنزيلات"، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة على المدفوعات التي لا تعالجها الشركة بنفسها. يعد متجر التطبيقات متجرًا تجاريًا ضخمًا لشركة Apple، حيث يحصل على عمولة تتراوح بين 15 إلى 30 بالمائة من أرباح المطورين. بالنسبة للسنة المالية 2022، على سبيل المثال، قالت شركة Apple إن النظام البيئي لمتجر التطبيقات "سهّل 1.1 تريليون دولار من فواتير ومبيعات المطورين".

قامت Epic بسحب لعبة Fortnite من متجر التطبيقات في عام 2020 بعد انتهاك قواعدها عن قصد وتقديم خصومات للاعبين الذين يقومون بعمليات شراء خارج النظام البيئي لشركة Apple. أعلن المطور مؤخرًا أنه سيعيد لعبة Fortnite إلى أجهزة iPhone وiPad في أوروبا هذا العام بعد دخول DMA حيز التنفيذ، وأنه سيطلق متجره الخاص لنظام iOS. تخطط Spotify، التي كانت أيضًا منتقدًا صريحًا لشركة Apple، لإطلاق نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها لمستخدمي iOS في أوروبا أيضًا.