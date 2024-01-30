OpenAI تعلن عن GPTs المناسبة للعائلة

ستجد قريبًا قسمًا مناسبًا للأطفال داخل متجر OpenAI الذي تم افتتاحه حديثًا لـ GPTs المخصصة. وقد تعاونت الشركة مع منظمة Common Sense Media، وهي منظمة غير ربحية تقوم بتقييم الوسائط والتكنولوجيا بناءً على مدى ملاءمتها للأطفال، لتقليل مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المراهقين. ويعتزمون معًا إنشاء مبادئ توجيهية ومواد تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للشباب وأولياء أمورهم ومعلميهم. ستقوم المنظمتان أيضًا برعاية مجموعة من GPTs المناسبة للعائلة في متجر GPT الخاص بـ OpenAI استنادًا إلى تقييمات Common Sense، مما يجعل من السهل معرفة أي منها مناسب للمستخدمين الأصغر سنًا.

وقال جيمس بي ستاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Common Sense Media، في بيان: "سيعمل كل من Common Sense وOpenAI معًا للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي له تأثير إيجابي على جميع المراهقين والعائلات". "سيتم تصميم أدلةنا وتنظيمنا لتثقيف العائلات والمعلمين حول الاستخدام الآمن والمسؤول لـ ChatGPT، حتى نتمكن بشكل جماعي من تجنب أي عواقب غير مقصودة لهذه التكنولوجيا الناشئة."

وفقًا لموقع Axios، تم الإعلان عن الشراكة في قمة الأطفال والأسرة التي نظمتها منظمة Common Sense في سان فرانسيسكو، حيث أسقط الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيء للأطفال ويجب إبقاؤه خارج المدارس. وبحسب ما ورد قال: "البشر هم مستخدمو الأدوات، ومن الأفضل أن نعلم الناس كيفية استخدام الأدوات التي ستظهر في العالم". "إن عدم تعليم الناس كيفية استخدام هذه الأشياء سيكون خطأً." وقال الرئيس التنفيذي أيضًا إن طلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية في المستقبل سيكونون قادرين على العمل بمستوى أعلى من التجريد ويمكنهم تحقيق المزيد من أسلافهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي.