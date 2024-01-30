إنجي الصبان: "واحدة جديدة" تعزز ثقة المرأة المصرية بنفسها

قالت المهندسة انجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك المؤسس في مبادرة واحدة جديد : "نحن متحمسون لإطلاق المسابقة في موسمها حيث اننا نؤمن بأهمية إبراز الإنجازات والتضحيات التي تقدمها النساء، ونطمح لأن تكون هذه المسابقة منبرًا لتشجيع المزيد من النساء على تحقيق أحلامهن وتحقيق إمكانياتهن الكامنة."

أكدت أن مسابقة "واحدة جديدة" تهدف الى تكريم وتسليط الضوء على السيدات وتعزيز ثقة المرأة المصرية بنفسها و قد بدأت المسابقة منذ ثلاث سنوات وكل عام تحرص على تكريم 10 سيدات.



تم اختيار الفائزات من قبل لجنة تحكيم المسابقة و هم أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية و الشؤون القانونية لشركة فودافون, سناء رؤوف المديرة الاقليمية لقسم المبيعات و التسويق بمجموعة فنادق تريومف, ميسم الحناوى الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لشركة الكترولوكس وهالة حجازى الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى نجوم اف ام و نايل اف ام.

و قد بدأت التكريمات باطلاق جائزتين جديدتين الأولى بعنوان المشوار الذهبي وتسلمتها الدكتورة سهير عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ورئيس مهرجان القاهرة لسينما الاطفال.