اتحاد التنس يضع اللمسات النهائية مع الجزيرة قبل انطلاق كأس ديفيز

وضع اتحاد التنس مع نادى الجزيرة اللمسات الأخيرة قبل انطلاق مواجهة كأس ديفيز الحاسمة بين مصر والاكوادور المقرر لها يوم الجمعه المقبل بملعب السنتر كورت بالنادى والمؤهلة الى المجموعة العالمية الاولى.

واجتمع السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى وبرفقته السكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن ممثلا الاتحاد مع رئيس لجنة التنس بنادى الجزيرة الدكتور اسماعيل خرما وعضو اللجنة نادر زهران لوضع اللمسات الأخيرة والتأكد من أن كل الامور تسير على خير مايرام للخروج بالمباراة فى افضل صورة تليق بالجمهورية الجديدة كما هو معتاد دائما.

وناقش الاجتماع كافة التفاصيل بدقة شديدة والتأكيد على كل كبيرة وصغيرة فى التجهيزات.

وفى نفس الوقت واصل الفريقان الاستعداد للمباراة حيث يتدربا يوميا على ملعب السنتر كورت التاريخى الذى ستقام عليه المباراة.

ويقود منتخبنا الوطنى النجم محمد صفوت كابتن ولاعبا ومعه كل من اللاعبين كريم مأمون وعمر عصراوى واكرم السلالى ومايكل صبحى اصغر اللاعبين سنا فى الفريقين 19 عاما.

يذكر ان تلك المواجهة الهامة كان مقررا لها اقامتها فى الاكوادور ولكن نظرا لعدم استقرار الأجواء السياسية هناك تدخل رئيس الاتحاد المصرى للتنس الكابتن اسماعيل الشافعى وتواصل من خلال علاقاته القوية بالاتحاد الدولى للعبة البيضاء ونجح فى اقامتها فى مصر ليلعب منتخبنا على أرضه ووسط جماهيره وهو ما يدعم حظوظ الفراعنة.