إي فاينانس تهنئ منتخب كرة اليد لفوزه التاسع ببطولة أفريقيا

أعربت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن سعادتها بفوز منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة أمم أفريقيا 2024 للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 29-21، والتي سوف تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024 بشكل رسمي، لا سيما وقد جاء الفوز المستحق لمنتخب مصر تحت رعاية مجموعة "إي فاينانس" للعام الثاني على التوالي.

وبذلك يواصل منتخب مصر لكرة اليد تفوقه المستمر، وكذلك باقي منتخبات كرة اليد في ضوء الرعاية المقدمة لها من مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، حيث قدمت الرعاية الشاملة للفرق الوطنية لكرة اليد للسنة الثانية على التوالي، وتشمل فريق الرجال والسيدات وفرق الشباب وذوي القدرات الخاصة (فريق الكراسي المتحركة)، والتي دعّمت من خلالها الفرق في مشاركاتها الدولية والمحلية.

تقدم إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بجزيل الشكر والامتنان والتهنئة لمنتخب مصر الوطني وجميع المصريين للفوز بهذه البطولة، تأكيداً ودعماً للتفوق الإقليمي والإفريقي للشعب المصري على مختلف المستويات ولا سيما المستويات الرياضية حيث تمتلك مصر أفضل الكوادر والكفاءات الشابة في جميع المجالات والتي تمثل المستقبل الواعد لهذا الوطن ومركز القوة الكامنة لدعم التحوّل الرقمي والنمو الاقتصادي، باعتبار الشباب الفئة الأكثر تطلعاً للتطور التكنولوجي.

وأكد إبراهيم سرحان أن الرياضة أحد أهم أشكال القوى الناعمة للدولة، وقد أصبحت الرياضة جزء هام من أهداف التنمية المستدامة ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية والسلام، نظراً إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام ومساهمتها في تمكين المرأة والشباب والأفراد والمجتمعات من بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.

وفي هذا السياق تسعى مجموعة "إي فاينانس" إلى دعم فرق كرة اليد المصرية والربط بين برامج الشباب والرياضة كجزء لا يتجزأ من أولوياتها الإنمائية، حيث تركز المجموعة في خططتها لدعم الرياضة على محورين، أولهما الميزة التي تتمتع بها الرياضة في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية، والثاني هو مساهمة الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالرعاية الصحية، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والادماج الاجتماعي، والسلام والأمن.